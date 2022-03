Skiflug WM, Übertragung: 3. und 4. Durchgang heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund fällt heute im 3. und im 4. Durchgang die Entscheidung. Wir zeigen Euch, wie Ihr beide Durchgänge live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skiflug WM in Vikersund: Datum, Ort, Zeit, Infos

Wer wird Weltmeister im Skifliegen 2022 und welche Skispringer gewinnen Silber und Bronze? Die Entscheidung darüber fällt am heutigen Samstag, 12. März, im 3. und 4. Durchgang der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund. Auf dem Monsterbakken beginnt der 3. Durchgang um 16.30 Uhr, nach einer kurzen Pause folgt dann der alles entscheidende 4. Durchgang. Morgen gibt es ab 16.30 Uhr noch die Entscheidung im Team-Wettbewerb.

Nach den beiden ersten Sprüngen am gestrigen Freitag führt Marius Lindvik vor Stefan Kraft und Domen Prevc. Die DSV-Athleten hatten insgesamt Probleme bei den schwierigen Windverhältnissen. Das Team um Karl Geiger reihte sich auf den Plätzen 13. bis 16. ein. Markus Eisenbichler liegt aktuell sogar nur auf Rang 22.

Skiflug WM - Der Stand nach dem 2. Durchgang

Platz Springer Nation Punkte 1 Marius Lindvik Norwegen 457,5 2 Stefan Kraft Österreich 451,0 3 Domen Prevc Slowenien 437,6 4 Timi Zajc Slowenien 436,5 5 Anze Lanisek Slowenien 426,6

Skiflug WM, Übertragung: 3. und 4. Durchgang heute live im TV und Livestream

Auch heute verpasst Ihr nichts von der Skiflug-WM in Vikersund! Die ARD zeigt nämlich den 3. und 4. Durchgang exklusiv live im Free-TV. Im Rahmen des großen Wintersport-Samstags beginnt die Übertragung aus Norwegen mit Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald um 16.25 Uhr.

Wer sich die entscheidenden beiden Durchgänge lieber im Livestream ansehen will, kann dies kostenlos in der in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de machen.

© getty Vor zwei Jahren wurde Karl Geiger Skiflug-Weltmeister vor Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler.

Skiflug WM, Übertragung: 3. und 4. Durchgang heute im Liveticker

Detaillierte Informationen zu allen Sprüngen und den stets aktuellen Zwischenstand erhaltet Ihr auch im Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Skiflug-WM in Vikersund.

Skiflug WM: Die Medaillengewinner der vergangenen Jahre