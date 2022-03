Die Saison endet heute für die Skispringer mit dem Skifliegen in Planica. Das gesamte 2. Einzelspringen verfolgen wir für Euch im Liveticker.

Saisonabschluss für die Skispringer in Planica! Beim letzten Wettbewerb in dieser Saison steht für die Athleten das Skifliegen in Planica auf dem Programm. Ob Karl Geiger heute eine große Aufholjagd starten kann um so noch den Gesamtweltcup zu gewinnen, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skifliegen: 2. Einzelspringen in Planica heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem Skifliegen in Planica endet heute eine lange Saison für die Skispringer. Und noch ist der Kampf um den Gesamtweltcup nicht entschieden. DSV-Athlet Karl Geiger hat immer noch Chancen den Führenden Japaner Ryoyu Kobayashi einzuholen. Der Rückstand von Geiger im Gesamtweltcup beträgt jedoch schon satte 89 Punkte. Beim 1. Einzelspiringen am Freitag dominierte das slowenische Team und holte die Plätze Eins bis Vier. Ziga Jelar gewann auf heimischen Boden zudem seinen ersten Weltcup. Gewinnt heute erneut ein Slowene den Wettkampf und wer wird sich heute den Sieg im Gesamtweltcup sichern?

Vor Beginn: Das 2. Einzelspringen von Planica beginnt am heutigen Tag um 10.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Weltcup-Springen in dieser Saison.

Skifliegen: 2. Einzelspringen in Planica heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr das 2. Einzelspringen in Planica heute in der ARD und auf Eurosport live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung des Spektakels heute um 09.55 Uhr. Eurosport geht am heutigen Tag schon etwas früher auf Sendung. Auf dem Sportsender könnt Ihr das Skifliegen heute schon ab 09.50 Uhr verfolgen.

Beide TV-Sender bieten Euch zudem die Gelegenheit ihre Übertragungen im Livestream zu verfolgen. In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de könnt Ihr den kostenlosen Livestream der ARD sehen. Eurosport bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player die Option das 2. Einzelspringen zu streamen.

DAZN bietet ebenfalls einen Livestream des 2. Einzelspringens in Planica an. Ab 09.50 Uhr seht Ihr auf DAZN den Saisonabschluss der Skispringer live und vollumfänglich. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup