Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Herren bestreiten heute im österreichischen Flachau einen Slalom. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau - Wichtigste Infos zum Rennen

Die Ski-Saison 2021/22 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Sieben Rennen sind im Rennkalender der Herren noch offen, darunter auch der Slalom in Flachau (Salzburg/Österreich) am heutigen Mittwoch, den 9. März. Es ist der vorletzte Slalom des Winters. Dieser geht um 17.45 Uhr los. Der zweite Durchgang beginnt dann um 20.45 Uhr und beinhaltet die Läufe der schnellsten 30 Fahrer aus dem ersten Lauf. Es handelt sich also um einen Nachtslalom.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau heute live im TV und Livestream

Das Rennen in wird heute sowohl im TV als auch im Livestream übertragen.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau heute live im TV

Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich Eurosport. Die ARD oder das ZDF sind heute - anders als sonst - nicht im Einsatz. Bei Eurosport 1 geht es um 17.30 Uhr los. Den zweiten Lauf bietet der Sportsender dann ab 20.30 Uhr an.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau heute live im Livestream

Auch mit einer Übertragung im Livestream ist Eurosport zur Stelle. Den Zugang zu diesem bekommt man jedoch lediglich mit einem Abonnement, für das es monatlich einen Betrag in Höhe von 6,99 Euro zu zahlen gilt. Mit dem Abo wird Euch auch der zweite Eurosportsender, Eurosport 2, freigeschaltet.

Die, die bereits ein DAZN-Abo haben, können ebenfalls beide Eurosportkanäle nutzen, da wegen einer Kooperation die Eurosportkanäle auf der Plattform von DAZN angeboten werden.

Die ARD bietet zwar keine Übertragung im TV an, dafür jedoch eine im kostenlosen Livestream. Auf Sportschau.de wird ab 17.45 Uhr der Nachtslalom in Flachau gezeigt.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Herren in Flachau heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Slalom der Herren in Flachau live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern beide Durchgänge für Euch ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Slaloms der Herren in Flachau.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1239 2. Aleksander Aamodt Kilde 1050 3. Matthias Mayer 836 4. Beat Feuz 734 5. Henrik Kristoffersen 659 6. Vincent Kriechmayr 640 7. Dominik Paris 622 8. Manuel Feller 522 9. Niels Hintermann 492 10. Alexis Pinturault 449

Ski alpin: Der Stand im Slalom-Weltcup der Herren