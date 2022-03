Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Skirennfahrerinnen sind heute für den vorletzten Slalom der Saison in Are im Einsatz. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Technikwettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Nicht mehr lange, bis der Ski-Winter 2021/22 zu Ende geht. Lediglich drei Skiorte stehen noch im Rennkalender, darunter auch Are. Im Ort in der schwedischen Provinz Jämtlands län findet am heutigen Samstag, den 12. März, nach dem gestrigen Riesenslalom das zweite und letzte Rennen an diesem Wochenende statt. Die Damen bestreiten um 10.30 Uhr (2. Durchgang steigt um 13.45 Uhr) einen Slalom, den vorletzten der Saison. Der letzte findet am 19. März in Maribel statt.

Obwohl es also noch 200 Punkte zu gewinnen gibt, steht die Siegerin des Slalom-Weltcups bereits fest. Die kleine Kristallkugel geht zum zweiten Mal an Petra Vlhova. Die Slowakin führt zwei Slaloms vor Schluss mit 220 Punkten Vorsprung auf Mikaela Shiffrin, die dagegen den Gesamtweltcup anführt. Die Deutsche Lena Dürr ist aktuell Vierte und liegt nur neun Punkte hinter Wendy Holdener.

© getty Lena Dürr ist Vierte im Slalom-Weltcup.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are heute live im TV und Livestream

Der Slalom der Damen in Are wird heute sowohl im TV als auch im Livestream übertragen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are heute live im TV

Genauer gesagt läuft die Übertragung zum Slalom im Free-TV auf den Sendern Eurosport 1 und ARD. Wenige Augenblicke vor Rennstart geht die ARD auf Sendung, durch beide Durchgänge wird Euch der Kommentator Tobias Barnerssoi begleiten. Er ist live vor Ort mit dabei. Auch auf Eurosport 1 geht die Übertragung um 10.30 Uhr los.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are heute live im Livestream

Darüber hinaus bieten beide Sender zum Slalom jeweils einen Livestream an. Während der Livestream der ARD kostenlos und auf Sportschau.de zu finden ist, fallen für den Eurosport-Player Kosten an. Der Preis dafür beträgt 6,99 Euro je Monat, damit habt Ihr jedoch auch Zugriff auf Eurosport 2.

Zugriff auf beide Eurosportsender ermöglicht aber auch DAZN. Möglich ist dies dank der Kooperation, die der Streamingdienst mit Eurosport eingegangen ist. Dadurch wird DAZN-Kunden gleichzeitig all dies angeboten, was parallel auf Eurosport 1 und Eurosport 2 gezeigt wird.

Bei DAZN seht Ihr zudem auch zahlreiche Fußballspiele. Etwa die der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division. Doch auch andere Sportarten bilden das umfangreiche Livestream-Angebot von DAZN. US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Rugby, Darts oder Wrestling - DAZN hat für jeden etwas dabei.

Um all dies jedoch überhaupt freigeschaltet zu bekommen, braucht Ihr ein Abonnement, welches pro Monat 29,99 Euro kostet. Es gibt auch eine Jahresvariante, die jährlich 274,99 Euro kostet.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Are heute im Liveticker

Wie gewohnt werdet Ihr bei SPOX in Echtzeit über das Geschehen auf der Piste informiert. Beide Durchgänge könnt Ihr in unserem Liveticker mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Slaloms der Damen in Are.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1156 2. Petra Vlhova 1039 3. Federica Brignone 931 4. Sofia Goggia 851 5. Sara Hector 742 6. Ragnhild Mowinckel 671 7. Corinne Suter 657 8. Michelle Gisin 635 9. Tessa Worley 597 10. Ramona Siebenhofer 594

Ski alpin: Der Stand im Slalom-Weltcup der Damen