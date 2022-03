Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen in Are heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im schwedischen Are findet heute der vorletzte Riesenslalom der Damen in der Weltcup-Saison 2021/22 statt. Hier verraten wir Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski Alpin, Riesenslalom der Damen in Are: Datum, Zeit, Ort, Infos

Vor dem Weltcup-Finale in Courchevel (Frankreich) absolvieren die Damen an diesem Wochenende im schwedischen Are noch einem Riesenslalom und einen Slalom. Am heutigen Freitag, 11. März, geht es im vorletzten Riesenslalom der Weltcup-Saison 2021/22 um vielleicht schon vorentscheidende Punkte in dieser Disziplin. Der 1. Lauf beginnt um 15 Uhr, der 2. Lauf um 18 Uhr.

Für den Deutschen Skiverband gehen im WM-Ort von 2019 Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz an den Start - wer im Riesenslalom antreten wird, entscheidet sich kurzfristig. Eine Chance auf eine Topplatzierung dürfte aber keine Deutsche haben.

Zum Kreis der Favoritinnen gehören die im Riesenslalom-Weltcup führende Lokalmatadorin Sara Hector, Mikaela Shiffrin (USA), die Siegerin des letzten Riesenslaloms in Lenzerheide Tessa Worley (Frankreich) und Petra Vlhova (Slowakei).

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen in Are heute live im TV und Livestream

Der Riesenslalom der Damen in Are wird heute nur teilweise live im Free-TV übertragen. Vom 1. Lauf gibt es im frei empfangbaren Fernsehen keine Livebilder zu sehen. Den 2. Lauf zeigt dagegen Eurosport 1 live im Free-TV, die ARD steigt gegen 18.25 Uhr live in die Entscheidung um den Sieg ein.

Wer auch den 1. Lauf live verfolgen möchte, der muss entweder den nur kostenpflichtig über Pay-TV-Anbieter wie Joyn+, Sky (Sport Paket, Bundesliga Paket), Vodafone oder die Telekom gezeigten Spartensender Eurosport 2 einschalten oder sich den Lauf im Eurosport Player als Livestream ansehen. Dort könnt Ihr dann auch den 2. Lauf live verfolgen. Die ARD bietet keinen gesonderten Livestream zu dem Rennen an. Die Endphase des 2. Laufs seht Ihr aber in der ARD-Mediathek.

Da Eurosport 1 und Eurosport 2 auch dank einer Kooperation rund um die Uhr bei DAZN laufen, ist es Kunden des Streamingdienstes möglich, sich das komplette Rennen auf dazn.com oder über die DAZN-App auf allen erdenklichen Endgeräten live anzusehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen in Are heute im Liveticker

Auf jeden Fall live und dazu auch noch kostenlos könnt Ihr heute beide Läufe des Riesenslaloms der Damen in Are im Liveticker von SPOX verfolgen - die perfekte Alternative für alle Wintersport-Fans!

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen in Are heute live im TV und Livestream - Der Stand im Gesamt-Weltcup