Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel im TV, Livestream und Liveticker

Im französischen Courchevel beginnt heute das Weltcup-Finale mit den Abfahrten der Damen und Herren. Wir zeigen Euch, wie Ihr beide Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Abfahrten der Damen und Herren in Courchevel heute im Livestream sehen - mit dem DAZN-Abo!

Ski alpin, Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der Alpin-Weltcup 2021/22 geht in den kommenden Tagen in Meribel und Courchevel in seine letzten Rennen. Beim Weltcup-Finale in den französischen Alpen finden bis kommenden Sonntag, 20. März, für Damen und Herren die letzten Rennen in jeder Disziplin sowie der abschießende Team-Wettbewerb statt.

Los geht es am heutigen Mittwoch, 16. März, mit den beiden Abfahrten der Damen und Herren. Das Rennen der Herren beginnt in Courchevel um 10 Uhr, das Rennen der Damen um 11.30 Uhr. Für das Weltcup-Finale sind in jeder Disziplin jeweils die besten 25 des Weltcups, sowie Fahrer*innen mit über 400 Punkten im Gesamtweltcup und die Sieger der Junioren-WM qualifiziert.

Beide Rennen versprechen heute Spannung in Bezug auf den Sieg im Abfahrts-Weltcup. Bei den Herren geht Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) mit einem Vorsprung von 33 Punkten auf Beat Feuz in die letzte Abfahrt, bei den Damen liegt Sofia Goggia (Italien) 75 Punkte vor Corinne Suter (Schweiz).

Die deutschen Starter Kira Weidle, Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger wollen die Abfahrts-Saison mit einem guten Resultat beenden - Weidle könnte auch um einen Podestplatz mitfahren.

© getty Kira Weidle startet heute als einzige Deutsche bei der Abfahrt in Courchevel.

Ski alpin: Das heutige Programm in Courchevel im Überblick

Datum Zeit Rennen Mittwoch, 16. März 10 Uhr Abfahrt der Herren Mittwoch, 16. März 11.30 Uhr Abfahrt der Damen

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel im TV und Livestream

Sowohl die Abfahrt der Damen als auch die Abfahrt der Herren könnt Ihr heute live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Wie genau die Übertragungen der beiden Anbieter ZDF und Eurosport ablaufen, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen, also kostenlos, werden beide Rennen live vom ZDF und von Eurosport übertragen. Die Übertragung der Abfahrt der Herren beginnt im ZDF um 9.55 Uhr, die Übertragung der Abfahrt der Damen beginnt um 11.25 Uhr. Das Herrenrennen kommentiert Michael Pfeffer, das Damenrennen Aris Donzelli. Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel werden Euch durch beide Übertragungen hindurch begleiten.

Auf Eurosport 1 stehen heute ab 9.45 Uhr die beiden Abfahrten im Fokus.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel im Livestream

Selbstverständlich bieten das ZDF und Eurosport auch einen Livestream zu beiden Rennen ab. Die kostenlosen Livestreams des ZDF findet ihr in der ZDF-Mediathek, die allerdings kostenpflichtigen Eurosport-Livestreams im Eurosport Player. Diesen könnt Ihr aber zuvor 30 Tage lang gratis testen.

Auch DAZN zeigt beide Rennen live, da der Streamingdienst mit Eurosport eine Kooperation pflegt und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft wird.

Wer auch Spitzenfußball sehen möchte, wird diesen bei DAZN finden: die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Bundesliga, Champions League und viele Länderspiele. Weitere Sportarten, die im DAZN-Livestream gesehen werden können, sind die US-Sportarten (NFL, NBA), Tennis, Handball, Rugby, MMA, Boxen, Radsport, Motorsport und Darts.

Hier könnt Ihr Euch ein DAZN-Abo (jederzeit kündbares Monatabo: 29,99 Euro; Jahresabo: 279,99 Euro) sichern!

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen und Herren in Courchevel im Liveticker

Wer die Rennen weder im TV noch per Stream live verfolgen kann, ist mit den Livetickern von SPOX immer auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Damen in Courchevel.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Herren in Courchevel.

Ski alpin: Stand im Abfahrts-Weltcup der Damen und Herren

Damen

Platz Athlet Nation Punkte 1 Sofia Goggia Italien 482 2 Corinne Suter Schweiz 407 3 Ramona Siebenhofer Österreich 311 4 Ester Ledecka Tschechien 303 5 Mirjam Puchner Österreich 296 10 Kira Weidle Deutschland 224

Herren