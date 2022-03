Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Alpin-Weltcup 2021/22 der Herren wird heute mit einem Riesenslalom in Kranjska Gora fortgesetzt. Wie Ihr diesen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir JETZT ein DAZN-Abo und verfolge den Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora!

Ski alpin heute live - 1. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora: Zeit, Ort, Infos

Der Alpin-Weltcup der Herren steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Riesenslaloms. Im slowenischen Kranjska Gora finden der sechste und siebte Riesenslalom der Saison 2021/22 statt. Am heutigen Samstag, 12. März, geht der erste Fahrer um 9.30 Uhr auf die Piste, die Entscheidung im ersten Riesenslalom des Wochenendes beginnt um 12.30 Uhr, wenn im 2. Durchgang die schnellsten 30 Fahrer des 1. Durchgangs in umgekehrter Reihenfolge starten.

Die bisherige Riesenslalom-Saison stand ganz im Zeichen von Marco Odermatt. Der Schweizer gewann vier der bisherigen fünf Rennen und könnte sich heute bereits den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup sichern. In der Disziplinenwertung führt Odermatt mit 219 Punkten Vorsprung auf Manuel Feller aus Österreich.

Die besten Chancen eines Deutschen auf eine Topplatzierung hat Alexander Schmid. Er fuhr in dieser Saison beim Riesenslalom von Alta Badia als Dritter bereits einmal aufs Podest.

Ski Alpin: Das Programm in Kranjska Gora

Datum Zeit Disziplin/Event 12. März 9.30 Uhr 12.30 Uhr 1. Riesenslalom, 1. Durchgang 1. Riesenslalom, 2. Durchgang 13. März 9.30 Uhr 12.30 Uhr 2. Riesenslalom, 1. Durchgang 2. Riesenslalom, 2. Durchgang

Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im TV und Livestream

Der 1. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora wird heute von der ARD und von Eurosport live im Free-TV übertragen. Auf Das Erste seht Ihr allerdings nur den 1. Lauf mit dem Kommentar von Bernd Schmelzer ab 9.20 Uhr live. Die Höhepunkte des 2. Laufs gibt es ab 13.45 Uhr in einer Zusammenfassung zu sehen. Eurosport 1 beginnt um 9.15 Uhr bzw. 12.15 Uhr mit der Liveübertragung der beiden Läufe.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Riesenslalom auch bei DAZN live verfolgen. Bei dem Streamingdienst habt Ihr rund um die Uhr Zugriff auf die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2.

DAZN hat auch zahlreiche eigene Übertragungsrechte - unter anderem in den Sportarten Fußball, Tennis, Boxen, Basketball, American Football, Darts, Handball und Motorsport. Ein DAZN-Abo kostet entweder 29,99 Euro im Monat oder 279,99 Euro im Jahr. Hier könnt Ihr Euch das Abo Eurer Wahl bestellen!

Ihr könnt den heutigen Riesenslalom auch im Livestream sehen. Die ARD bietet zu seinen heutigen Wintersport-Übertragungen einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de an. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora heute live im Liveticker

SPOX begleitet den Riesenslalom aus Kranjska Gora in einem ausführlichen Liveticker. Auch anderen Wintersport gibt es heute auf SPOX im Liveticker - das komplette Angebot findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom in Kranjska Gora.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Ski Alpin: Der Stand im Gesamt-Weltcup der Männer