Zum letzten Mal in dieser Saison treffen die Herren der Ski alpin-Welt in der Disziplin Riesenslalom aufeinander. Hier könnt Ihr das Rennen von Courchevel/Meribel im Liveticker verfolgen.

Der letzte Riesenslalom der Herren in dieser Saison steigt heute in Courchevel. Rast Alexander Schmid beim Weltcup-Finale aufs Podest? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Courchevel JETZT im Liveticker - Die Zwischenstände im 1. Lauf

Rang Name Zeit 1 Marco Odermatt (SUI) 1.04,96 2 Lucas Braathen (NOR) +0.20 3 Justin Murisier (SUI) +0.50 4 Loic Meillard (SUI) +0.55 5 Stefan Brennsteiner (AUT) +0.65 ... 8 Alexander Schmid (GER) +0.89

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Courchevel JETZT im Liveticker

Filip Zubcic (CRO, 1.06,76)

Die Startgruppe der besten 15 Athleten wird nun von Filip Zubcic abgeschlossen, der schon drei Weltcupsiege im Riesenslalom auf dem Buckel hat. Der Kroate kann hier wegen einem großen Fehler allerdings gar nichts ausrichten, weshalb er nur Manuel Feller hinter sich lassen kann.

Loic Meillard (SUI, 1.05,51)

Im oberen Streckenabschnitt trifft Loic Meillard die Schwünge nahezu perfekt und ist folglich schnell unterwegs. Dann kommt der Schweizer aber im Mittelteil weit von der Linie ab, weshalb er sofort vier Zehntel verliert. Trotzdem reicht es am Ende für den vierten Platz.

Mathieu Faivre (FRA, 1.06,63)

Der amtierende Weltmeister in dieser Disziplin kam in diesem Winter nicht wie gewünscht in Schwung und ist daher in der Startliste leicht zurückgefallen. Auch am heutigen Tage läuft es bei Mathieu Faivre vor heimischen Publikum längst nicht perfekt, er handelt sich einen Rückstand von 1,67 Sekunden ein.

Stefan Brennsteiner (AUT, 1.05,61)

Bringt sich Stefan Brennsteiner besser in Stellung für das Finale als sein Teamkollege Manuel Feller eben? Ja, das schafft der Österreicher! Obwohl die erste Zwischenzeit nicht passt, büßt er in der Folge kaum mehr etwas ein und überquert die Ziellinie als Vierter.

Zan Kranjec (SLO, 1.06,22)

Die nötige Sicherheit kommt Zan Kranjec abhanden, bei dem sich deswegen bereits im Starthang die ersten kleinen Fehler einschleichen. Im weiteren Verlauf der Kurses kann der Slowene der Rückstand nicht mehr aufholen und landet auf dem momentanen siebten Platz.

Alexander Schmid (GER, 1.05,85)

Gestern im Teamwettbewerb hatte sich der angeschlagene Alexander Schmid geschont, um nun wieder auf volle Kraftreserven zurückgreifen zu können. Das scheint dem Deutschen gelungen zu sein, der pfeilschnell loslegt und an der zweiten Zwischenzeit in Führung liegt. Zwar fällt er in der Folge noch bis auf Rang sechs zurück, die Ausgangslage für den zweiten Lauf ist aber gut.

Gino Caviezel (SUI, 1.05,71)

Die Schweizer kommen heute offenbar besonders gut mit dem Kurs zurecht - auch Gino Caviezel. Mit 0,75 Sekunden Rückstand und Platz 5 verschafft er sich eine gute Ausgangsposition. Drei Schweizer befinden sich momentan unter den ersten 5.

River Radamus (USA, 1.06,22)

Der beste Riesenslalomfahrer der USA verliert kontinuierlich von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Im Ziel sind es 1,26 Sekunden und der zwischenzeitliche Platz 5.

Henrik Kristoffersen (NOR, DNF)

Kristoffersen ist gut unterwegs, liegt bei der zweiten Zwischenzeit knapp vorne, aber dann macht der Zweite der Riesenslalom-Weltcuprangliste einen leichten Fehler, rutscht mit dem Innenski weg und scheidet aus.

Lucas Braathen (NOR, 1.05,16)

Braathen ist der erste, der im oberen Bereich die Zeit von Odermatt unterbieten kann. Aber unten ist der Schweizer top gefahren. Ohne, dass der Norweger sichtbare Fehler gemacht hat, verliert er einige Zehntel bis ins Ziel und liegt mit 0,2 Sekunden Rückstand auf Odermatt in Lauerstellung.

Luca De Aliprandi (ITA, 1.06,50)

Auch wenn Odermatts Fahrt nicht fehlerlos war, beißen sich alle Folgenden die Zähne an der Zeit des Schweizers aus - auch De Aliprandi verliert vor allem im unteren Bereich kräftig und reiht sich auf dem vorletzten Zwischenrang ein.

Alexis Pinturault (FRA, 1.05,64)

Der Franzose geht gesundheitlich angeschlagen in das heutige Rennen. Dafür schlägt sich Pinturault mehr als wacker. Dennoch ist es mit 0,68 Sekunden Rückstand erst einmal Zwischenrang 4.

Manuel Fellner (AUT, 1.07,08)

Fellner ist momentan Dritter der Riesenslalomwertung im Weltcup. Aber im Mittelteil und vor allem unten kurz vorm Ziel verliert der Österreicher jede Menge Zeit. 2,12 Sekunden sind es am Ende auf Odermatt - das ist jede Menge Holz für den 2. Durchgang.

Justin Murisier (SUI, 1.05,46)

Odermatts Landsmann ist bei der ersten Zwischenzeit hinten, kann den Rückstand im Mittelteil fast komplett wieder aufholen. Im Ziel ist es dann doch eine halbe Sekunde Rückstand für Murisier.

Marco Odermatt (SUI, 1.04,96)

Der Weltcupsieger bringt die erste Zeit nach unten. 1:04:96 ist die Richtzeit, an der sich die Konkurrenten orientieren müssen. Was diese Zeit wert ist, werden wir gleich sehen.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Courchevel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Top Bedingungen in den französischen Alpen

Bei plus zwei Grad Lufttemperatur und Sonnenschein stürzen sich die Ski-Asse ab 9:00 Uhr die Piste in den französischen Alpen herunter.

Vor Beginn: Odermatt führt das Swiss-Team an

Was schon vor dem Weltcup-Finale offiziell klar war, steht seit Mittwoch endgültig auch rechnerisch fest: Marco Odermatt (Startnummer 1) sichert sich zum ersten Mal in seiner Karriere die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup. Dabei stellte der Nidwaldner auch in Frankreich seine herausragenden Fähigkeiten wieder unter Beweis und holte in den letzten Tagen sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G den zweiten Platz. Eine Steigerung im Riesenslalom ist möglich, da dies normalerweise Odermatts Paradedisziplin ist. Zudem vervollständigen Justin Murisier (2), Gino Caviezel (9) und Loic Meillard (14), das Swiss-Team.

Vor Beginn: Doppelspitze im ÖSV-Quartett

Deutlich breiter ist die Mannschaft des österreichischen Skiverbandes beim abschließenden Riesentorlauf des Winters aufgestellt. Fünf Läufer tragen die rot-weiß-roten Farben, wo sich vor allem Manuel Feller (Startnummer 3) sowie Stefan Brennsteiner (12) gute Chancen auf einen weiteren Podestplatz ausrechnen. Marco Schwarz (20) kam in den vergangenen Wochen ebenfalls immer besser in Schwung. Patrick Feurstein (19) und Raphael Haaser (24) komplettieren das Team. Auch Roland Leitinger wäre theoretisch qualifiziert gewesen, muss aber seit der Frühphase der Saison wegen einer Knieverletzung pausieren.

Vor Beginn: Nur ein DSV-Läufer dabei

Der deutsche Skiverband ist am heutigen Tage nur durch Alexander Schmid (Startnummer 10) beim Weltcup-Finale vertreten. Dabei kämpft der 27-Jährige noch um eine Platzierung unter den Top-Ten der Disziplinenwertung, wo er aktuell auf Rang elf liegt. Anton Grammel und Fabian Gratz, die beide in der Vorwoche einen positiven Eindruck hinterlassen haben, stehen wie Julian Rauchfuss nicht unter den besten 25 Athleten der Riesenslalomwertung und fehlen dementsprechend im Aufgebot. Stefan Luitz, der nach einem Bandscheibenvorfall seit Dezember aussetzen muss, steht kurz vor einer Rückkehr ins Training.

Vor Beginn: Kleine und große Kristallkugel sind vergeben

Beim finalen Riesenslalom des Winters geht es nur noch um die Entscheidung in der Tageswertung. Marco Odermatt hat sich vorzeitig sowohl die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup als auch die kleine Kristallkugel für den ersten Platz in der Disziplinenwertung gesichert. Aufgrund seiner vier Saisonerfolgen und drei weiteren Podestplätzen gehört dem 24-jährigen Überflieger aus der Schweiz auch heute wieder die Favoritenrolle an. Sein größter Widersacher ist derzeit Henrik Kristoffersen, der sich in Bestform befindet und die letzten beiden Wettbewerbe in Kranjska Gora für sich entscheiden konnte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen!

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum alpinen Weltcup-Finale in Meribel! Zum Abschluss der Saison kommen an diesem Wochenende in den französischen Alpen noch einmal die Techniker zum Zug. Am heutigen Samstag steht ab 9 Uhr zunächst der Riesenslalom der Männer auf dem Programm.

Vor Beginn: Der Sieger im Riesenslalom-Weltcup der Herren steht bereits fest. Die Trophäe geht an Marco Odermatt. DSV-Fahrer Alexander Schmid will seine gute Spätform erneut unter Beweis stellen und um einen Podestplatz mitfahren. Am vergangenen Wochenende belegte er beim Riesenslalom von Kranjska Gora Platz fünf.

Vor Beginn: Das vorletzte Herrenrennen beim Weltcup-Finale in Courchevel und Meribel beginnt heute um 9 Uhr mit dem ersten Lauf bei den Herren, der zweite Durchgang folgt um 12 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Courchevel heute live im TV und Livestream

Der Riesenslalom der Herren wird heute im Free-TV und im Livestream übertragen. Den 1. Lauf zeigt nur Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen auf Eurosport 1. Dort und auch im ZDF wird der 2. Lauf live im Free-TV übertragen.

Auf sportstudio.de findet ihr kostenlose Livestreams zu beiden Läufen. Eurosport überträgt beide Läufe lediglich im kostenpflichtigen Eurosport-Player. DAZN-Kunden haben Zugriff auf Eurosport 1 und können deshalb den Riesenslalom der Herren heute live auf der Plattform des Streamimgdienstes live verfolgen.

Die Kosten für das Abo betragen monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro.

