In Are findet heute ein Weltcup-Riesenslalom der Damen statt. Hier tickern wir das komplette Rennen für Euch mit.

Der Alpin-Weltcup der Damen wird heute mit einem Riesenslalom fortgesetzt. Gewinnt Sara Hector in Are ihr Heimrennen? Das alles und noch viel mehr erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Are heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Riesenslalom-Weltcup geht es eng her! In Führung liegt Sara Hector. Die Lokalmatadorin gehört heute neben Mikaela Shiffrin (USA), die Siegerin des letzten Riesenslaloms in Lenzerheide Tessa Worley (Frankreich) und Petra Vlhova (Slowakei) zu den Favoritinnen auf den Sieg.

Vor Beginn: Der 1. Lauf im WM-Ort von 2019 beginnt um 15 Uhr, der 2. Lauf um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Damen in Are.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Are heute live im TV und Livestream

Zwei Sender zeigen den Riesenslalom der Damen heute live im Free-TV - aber nicht beide Läufe. Der 1. Lauf kann nicht live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden, der 2. Lauf dann ab 17.50 Uhr auf Eurosport 1. Die ARD steigt gegen 18.25 Uhr live in die Entscheidung um den Sieg ein.

Im Livestream könnt Ihr die Übertragungen der beiden Sender in der ARD-Mediathek und dem Eurosport Player (kostenpflichtig) abrufen.

Nachdem das Rennen auch bei Eurosport läuft, ist auch DAZN für die Übertragung zuständig. Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN werden die Eurosportsender täglich rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN angeboten.

Für das DAZN-Abonnement wird entweder eine monatliche Zahlung in Höhe von 29,99 Euro oder eine jährliche Zahlung in Höhe von 279,99 Euro benötigt.

Ski alpin: Der Stand im Gesamt-Weltcup