In Kvitfjell findet heute die zweite Abfahrt der Herren statt. Das Ski-alpin-Rennen wird von SPOX im Liveticker angeboten.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Herren in Kvitfjell JETZT im Liveticker - Die Top-5 im Überblick

Ski alpin: 2. Abfahrt der Herren in Kvitfjell JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Jocher überrascht! Aus deutscher Sicht hätte man an diesem Wochenende wohl am ehesten Dominik Schwaiger und Romed Baumann auf dem Plan gehabt, beide sind immerhin unter den besten 20 Abfahrern in dieser Saison. Am gestrigen Tage allerdings machte jemand anderes auf sich aufmerksam: Simon Jocher fuhr mit einem starken Lauf auf Platz Sieben und wird mit breiter Brust in das heutige Rennen gehen.

Vor Beginn: Wer trumpft heute auf? Auch der ÖSV kann in diesem Winter auf zwei Siege zurückblicken. Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr holten für Österreich einen Abfahrtssieg nach Hause, für einen weiteren Erfolg kommen allerdings einige ÖSV-Starter in Frage. Mit Daniel Hemetsberger, Otmar Striedinger und Max Franz hat man zumindest drei weitere Läufer in den Top 12 des Abfahrtsweltcups.

Vor Beginn: Gelingt der nächste Erfolg? In der gestrigen Abfahrt konnte sich Niels Hintermann als zeitgleicher Sieger des Rennens feiern lassen. Nachdem Beat Feuz sich auf der Streif als Sieger feiern lassen durfte, ist es also der zweite Erfolg der Eidgenossen in Serie? Gelingt es den Schweizern heute ein weiteres Mal? Mit Marco Odermatt hat man neben den beiden Gewinnern zumindest ein weiteres heißes Eisen im Feuer.

Vor Beginn: Die gestrige Abfahrt gewannen mit Niels Hintermann und Cameron Alexander gleich zwei Läufer, die beiden fuhren zeitgleich ins Ziel. Simon Jocher war mit Platz sieben bester Deutscher.

Vor Beginn: An der Spitze der Abfahrts-Kristallkugel staut es sich ganz schön. Aktuell hat der Norweger Alexander Aamodt Kilde die Nase vorn mit 490 Punkten. Hinter ihm liegen der Schweizer Beat Feuz (487) und der Österreicher Matthias Mayer (462).

Vor Beginn: Das Rennen auf der norwegischen Ski-Piste beginnt um 11.30 Uhr. Beim heutigen Speedrennen handelt es sich um die zweite Abfahrt in Kvitfjell innerhalb von zwei Tagen. Es ist zudem auch die vorletzte Abfahrt in dieser Saison.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Abfahrt der Herren in Kvitfjell.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Herren in Kvitfjell heute im TV und Livestream

Um die Übertragung der Abfahrt im Free-TV kümmern sich heute das ZDF und Eurosport. Darüber hinaus bieten beide Sender auch jeweils einen Livestream an - das ZDF kostenlos, Eurosport kostenpflichtig.

Wegen einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN können jedoch auch DAZN-Kunden auf den Livestream von Eurosport zugreifen.

Das DAZN-Abo kostet im Monat 29,99 Euro. Jährlich ist das Abo für 274,99 Euro zu haben.

