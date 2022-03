Zum zweiten und letzten Mal in dieser Weltcup-Saison sind die Damen der Ski alpin-Welt im Schweizer Skigebiet Lenzerheide gefordert. Hier gibt's das Riesenslalom-Rennen im Liveticker.

Zum drittletzten Mal in der Ski alpin-Saison 2021/22 findet ein Riesenslalom-Rennen der Damen statt. Ob die Schwedin Sara Hector heute den Weltcupsieg in der Disziplinwertung eintüten kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker bei SPOX.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lenzerheide heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit einem Erfolg beim heutigen Event könnte die Schwedin Sara Hector dem Ziel des Gesamtsieges in der Riesenslalom-Disziplinwertung einen großen Schritt näher kommen. Insofern ihre beiden Konkurrentinnen Tessa Worley aus Frankreich und Mikaela Shiffrin aus den USA nicht unter den ersten zehn Plätzen landen, kann die 29-Jährige sogar bereits den Gesamtsieg klarmachen.

Vor Beginn: Als Austragungsort dient das Schweizer Skigebiet Lenzerheide. Los gehen soll es um Punkt 10.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslalom Rennens der Damen.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Lenzerheide heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Anders als gewohnt wird es heute keine Übertragung in einem der öffentlich-rechtlichen Sender geben. Stattdessen hat sich Privatsender Eurosport bereiterklärt, das Rennen im TV und Livestream auszustrahlen. Kostenfrei ist das aber nur im linearen Fernsehen. Wer sich die Veranstaltung im Livestream via Internet zu Gemüte führen will, muss ein Abonnement eines der folgenden drei Dienste besitzen:

