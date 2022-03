Die Biathleten bestreiten heute in Oslo die letzte Verfolgung der Saison. Das Rennen der Herren könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Auf den Sprint der Herren folgt heute in Oslo, der letzten Biathlon-Station in dieser Saison, die Verfolgung. SPOX bietet das Rennen im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oslo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gestern fand in der norwegischen Hauptstadt der Sprint der Herren statt - und endete aus deutscher Sicht mit einem erfreulichen Ergebnis. Mit Benedikt Doll, Erik Lesser, Philipp Nawrath und Johannes Kühn schafften es gleich vier Deutsche unter die besten zehn Biathleten. Was ist heute möglich?

Vor Beginn: Um 15 Uhr geht der Wettkampf über 12,5 Kilometer los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Herren in Oslo.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Oslo heute im TV und Livestream

Die Verfolgung wird heute lediglich von Eurosport im Free-TV übertragen. Bei Eurosport 1 geht die Übertragung um 14.50 Uhr los.

Eurosport ist auch für die Übertragung im Livestream zuständig. Um den Eurosport-Player nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement in Höhe von 6,99 Euro pro Monat benötigt. Es sei denn, Ihr habt bereits ein DAZN-Abo, dann könnt Ihr dank der Kooperation mit Eurosport beide Eurosportkanäle auf der DAZN-Plattform öffnen.

Auch für DAZN wird ein Abo benötigt. Dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren