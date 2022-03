In Oslo findet heute die letzte Damen-Verfolgung des Biathlon-Weltcups 2021/22 statt. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Nach dem gestrigen Sprint setzen die Biathletinnen das Weltcup-Finale heute mit einer Verfolgung in Oslo fort. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Rennen live verfolgen.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oslo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige Verfolgung der Damen ist die letzte in diesem Biathlon-Winter. Mit Marte Olsbu Røiseland steht die Siegerin des Verfolgungsweltcups bereits fest, die Norwegerin führt zudem auch den Gesamtweltcup an. Zugleich ist die Verfolgung heute das vorletzte Rennen der Saison. Morgen steigt - ebenfalls in Oslo - dann der Massenstart.

Vor Beginn: Um 12.50 Uhr geht der Lauf über 10 Kilometer über die Bühne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Damen in Oslo.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oslo heute im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport 1 bieten die Verfolgung der Damen heute im Free-TV an. Darüber hinaus sind für die Livestream-Übertragung ebenfalls das ZDF und Eurosport verantwortlich. Während das ZDF seinen Livestream gratis anbietet, verlangt Eurosport Kosten für das dafür benötigte Abonnement.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Damen