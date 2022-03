Tag zwei des Biathlon-Weltcups in Finnland! Heute ist das Herren-Aufgebot des DSV in der Disziplin Staffel gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Biathlon-Saison geht in Finnland weiter! Nach einer ausgiebigen Pause nach Ende der olympischen Spiele in Peking duelliert sich die Biathlon-Elite heute im finnischen Kontiolahti. Der Weltcup markiert zudem den Start ins letzte Trimester dieser Saison und damit auch die heißeste Phase des Jahres.

Am Donnerstag waren bereits die Frauen in der Staffel im Einsatz, jetzt gehen die Herren an den Start. Los geht es am Freitag um 14.30 Uhr.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das Wettkampfprogramm in Kontiolahti

Datun Uhrzeit Geschlecht Event Donnerstag, 03. März 14.30 Uhr Damen Staffel 4x6km Freitag, 04. März 14.30 Uhr Herren Staffel 4x7,5km Samstag, 05. März 12.45 Uhr Damen Sprint 7,5km Samstag, 05. März 15.30 Uhr Herren Sprint 10km Sonntag, 06. März 12.45 Uhr Damen Verfolgung 10km Sonntag, 06. März 14.40 Uhr Herren Verfolgung 12,5km

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Wie man es aus der Welt des Wintersports gewohnt ist, so wird es auch bei dem heutigen Staffelrennen eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream geben. Alle Infos, die Ihr braucht, haben wir im folgenden wir Euch zusammengefasst.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute live im Free-TV

Gleich zwei Anbieter nehmen sich dem Event an: Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF sowie der Privatsender Eurosport.

Ersterer überträgt das Rennen im Rahmen der Sendung sportstudio live, welche um 14.23 Uhr seinen Anfang nimmt. Als Reporter werden Christoph Hamm sowie Herbert Fritzenwenger im Einsatz sein. Darüber hinaus wird Sven Fischer seine Expertise einfließen lassen.

Auf Eurosport könnt Ihr das Event hingegen bereits ab 14.20 Uhr verfolgen.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute im kostenlosen Livestream

Was für die Übertragung im Fernsehen gilt, ist gleichsam auch auf die Situation im Livestream anwendbar. Auch hier sind es das ZDF und Eurosport, die die Ausstrahlung organisieren.

Im Falle des ZDF müsst Ihr nichts weiter tun, als die hauseigene Mediathek aufzurufen. Dort läuft das gesamte Programm parallel und synchron zur TV-Übertragung. Demnach müsst Ihr Euch auch keine Sorgen um abweichende Übertragungszeiten machen.

Während man im Fernsehen noch kostenlos auf das Programm von Eurosport zugreifen kann, stehen via Stream lediglich kostenpflichtige Optionen zur Verfügung. Die insgesamt drei unterschiedlichen Alternativen findet Ihr samt zugehörigem Kostenpunkt unterhalb aufgelistet:

© getty Benedikt Doll wird als einer von vier Läufern in der deutschen Staffel in Kontiolahti erwartet.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, Euch das heutige Staffelrennen der Herren selbst anzuschauen, dann legen wir Euch unseren Liveticker ans Herz. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Staffelrennens der Herren über 4x7,5km

Biathlon, Weltcup in Kontiolahti: DSV-Aufgebot

Hinsichtlich des DSV-Aufgebots für die Finnland-Tage gibt es keine Überraschungen. Wie zu erwarten war, haben sich die Trainer für die folgenden sechs Rennläufer entschieden:

Benedikt Doll

Johannes Kühn

Erik Lesser

Philipp Nawrath

Roman Rees

David Zobel

Die ersten vier Herren dieser Liste werden als Teilnehmer des heutigen 4x7,5 Kilometer-Rennens erwartet. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup

Zum Start des letzten Saisondrittels führen die beiden Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin die Gesamtweltcupwertung an. Der beste Deutsche, Benedikt Doll, ist mit 361 Punkten auf dem elften Platz angesiedelt.

Die weiteren deutschen Läufer liegen ein wenig dahinter. So befindet sich Johannes Kühn auf dem 15. Platz mit 301 Punkten, Roman Rees auf dem 18. mit 263 Punkten, Erik Lesser auf dem 21. mit 233 Punkten und Philipp Nawrath auf dem 27. mit 209 Punkten.