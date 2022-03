Für die Biathletinnen geht der Weltcup heute mit dem Staffellauf in Kontiolahti weiter. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Ein letztes Mal sind die Damen in der Biathlon-Saison 2021/22 im Rahmen einer Staffel im Einsatz. Vier von fünf Wettkämpfen stehen bereits in den Geschichtsbüchern. Am heutigen Donnerstag, den 3. März, steht der fünfte und letzte in Kontiolahti, Finnland, an. Die Staffel über 4 x 6 Kilometer geht um 14.30 Uhr mit dem Startschuss los.

Der Biathlon-Weltcup war ursprünglich für die Eröffnung der Saison geplant gewesen, da der Weltcup in Minsk, der eigentlich zu März-Beginn stattfinden sollte, jedoch wegen politischer Unruhen ausfiel, hat man den Terminkalender ein wenig umgebaut. Kontiolahti ersetzt im März Minsk, Östersund ersetzte zum Saison-Auftakt Kontiolahti.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das Wettkampfprogramm in Kontiolahti

Datun Uhrzeit Geschlecht Event Donnerstag, 03. März 14.30 Uhr Damen Staffel 4x6km Freitag, 04. März 14.30 Uhr Herren Staffel 4x7,5km Samstag, 05. März 12.45 Uhr Damen Sprint 7,5km Samstag, 05. März 15.30 Uhr Herren Sprint 10km Sonntag, 06. März 12.45 Uhr Damen Verfolgung 10km Sonntag, 06. März 14.40 Uhr Herren Verfolgung 12,5km

© getty Die DSV-Staffel der Damen gewann in Peking Bronze.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

An der Übertragung der Biathlonbewerbe ändert sich auch mit dem Weltcup in Kontiolahti nichts. Die üblichen Sender übertragen heute die Staffel der Damen.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti heute live im TV

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern, die den Biathlon-Weltcup in diesem Winter übertragen, ARD und ZDF, ist heute das ZDF im Einsatz. Im Free-TV wird der Wettkampf um 14.15 Uhr mit Alexander Ruda als Moderator gezeigt. Ihm zur Seite steht Sven Fischer als Exprte.

Darüber hinaus läuft das Rennen auch auf Eurosport 1, dem Free-TV-Sender von Eurosport. Beim Sportsender geht die Übertragung um 14.20 Uhr los.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti heute live im Livestream

Bei der Livestream-Übertragung sieht die Situation nicht anders aus. Auch da sind das ZDF und Eurosport die richtigen Anlaufstellen. Was die beiden Anbieter hier jedoch unterscheidet, ist die Art der Zugänglichkeit. Für den Livestream des ZDF braucht Ihr kein Abo, das könnt Ihr kostenlos nutzen. Dagegen braucht Ihr für den Livestream von Eurosport ein gültiges Abo, das monatlich 6,99 Euro kostet.

Es sei denn, Ihr habt bereits den Streamingdienst DAZN abonniert. Solltet dies der Fall sein, habt Ihr nämlich bereits Zugang zu beiden Eurosportsendern, Eurosport 1 und Eurosport 2. In dem Fall habt Ihr auch Zugang zu anderen Sportarten. Darunter Fußball (Champions League, Bundesliga, Serie A, Länderspiele), US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Darts, MMA (UFC) oder Boxen.

Wer all diese Sportarten und noch mehr im Livestream schauen möchte, kann dies mit dem DAZN-Abo, das pro Monat 29,99 Euro oder pro Jahr 274,99 Euro kostet, tun.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Kontiolahti heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls bei der Staffel der Damen im Einsatz - nämlich mit einem Liveticker. Ihr verpasst dadurch auch kein Schießen und keinen Wechsel.

Hier geht es zum Liveticker der Biathlon-Staffel der Damen in Kontiolahti.

Biathlon: Der Stand im Staffel-Weltcup der Damen