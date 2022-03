Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo bestreiten heute sowohl die Damen als auch die Herren einen Sprint. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Sprint der Damen und Herren in Oslo: Datum, Zeit, Ort, Infos

Tag eins beim Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo! Nachdem der Sprint der Damen vom Donnerstag auf den Freitag verlegt wurde, finden die letzten Sprints der Saison 2021/22 am heutigen Freitag, 18. März, statt. Zunächst sind die Damen ab 13.15 Uhr auf der Loipe. Die Herren absolvieren ihren finalen Sprint über 10 Kilometer um 15.45 Uhr am legendären Holmenkollen.

Deutschland ist in Oslo mit acht Biathleten vertreten, da sich Lucas Fratzscher und Philipp Horn über ihre Top-Ten-Platzierung in der IBU-Cup-Gesamtwertung qualifizierten. Erik Lesser bestreitet heute eines seiner letzten Rennen seiner Karriere. Nach Oslo hängt der 33-Jährige sein Gewehr und die Langlaufski an den Nagel.

Der bereits als Sieger im Gesamt-Weltcup feststehende Franzose Quentin Fillon Maillet kann sich heute auch den Gesamtsieg im Sprint-Weltcup sichern. Vor dem Rennen in der norwegischen Hauptstadt führt er in der Disziplinenwertung mit 56 Punkten Vorsprung auf den Schweden Sebastian Samuelsson an.

© getty Erik Lesser bestreitet heute den letzten Sprint seiner Karriere.

Biathlon: Programm in Oslo im Überblick

Datum Uhrzeit Event 18. März 13.15 Uhr Sprint Damen 18. März 15.45 Uhr Sprint Herren 19. März 12.50 Uhr Verfolgung Damen 19. März 15 Uhr Verfolgung Herren 20. März 12.50 Uhr Massenstart Damen 20. März 15 Uhr Massenstart Herren

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Oslo heute live im TV und Livestream

Zwei Anbieter zeigen die Sprints der Damen und Herren heute im Free-TV und bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Wo Ihr das Rennen heute überall live verfolgen könnt, schildern wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Oslo heute live im TV

Für die Live-Übertragung des Rennens im Free-TV sind heute das ZDF und Eurosport verantwortlich.

Das ZDF geht um 13 Uhr Uhr live auf Sendung, auf Eurosport 1 beginnt die Live-Übertragung fünf Minuten später.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Oslo heute im Livestream

Das ZDF und Eurosport bieten auch jeweils einen Livestream zum Rennen an. Kostenlos könnt Ihr die Sprints der Damen und Herren in der ZDF-Mediathek verfolgen, kostenpflichtig ist dagegen der Abruf des Eurosport-Livestreams über den Eurosport Player. Dieser kann aber einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Auch DAZN zeigt die Sprints der Damen und Herren in Oslo heute. DAZN-Kunden haben dank einer Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport Zugang auf die beiden Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2).

DAZN zeigt außerdem die stärksten Fußball-Ligen (Serie A, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1) und Wettbewerbe Europas (Champions League der Frauen und Männer) sowie die US-Sportarten (NFL, NBA), Darts, Handball, Motorsport, Tennis, MMA und Boxen im Livestream.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Oslo heute im Liveticker

Vom Start des ersten Biathleten bis zum letzten Zieleinlauf berichtet SPOX heute ausführlich vom Sprint der Herren in Oslo in Form eines schriftlichen Livetickers. Klickt rein und seid immer über den aktuellen Zwischenstand informiert.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Damen in Oslo.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Herren in Oslo.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1 Quentin Fillot Maillet 870 2 Emilien Jacquelin 625 3 Sebastian Samuelsson 596 4 Vetle Sjaastad Christiansen 594 5 Sturla Holm Lägreid 574 6 Tarjei Bö 545 12 Johannes Kühn 418 16 Erik Lesser 392

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Damen