Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Oslo finden heute die Verfolgungs-Wettkämpfe der Damen und Herren im Biathlon statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Rennen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Verfolgung der Damen und Herren in Oslo: Datum, Zeit, Ort, Infos

Traditionell ist Oslo die letzte Station im Biathlon-Weltcup - das ist auch in diesem Jahr so! Bis kommenden Sonntag, 20. März, finden in der norwegischen Hauptstadt die letzten sechs Rennen der Saison 2021/22 statt. Am heutigen Samstag, den 19. März, stehen die Wettkämpfe in der Verfolgung bei den Damen und Herren auf dem Programm.

Die Damen starten ihren Verfolgungs-Wettkampf heute um 12.50 Uhr. Etwas später dann, um 15.00 Uhr, geht es für die Herren im letzten Verfolger in dieser Saison in die Loipe.

Die DSV-Damen und Herren zeigen sich zum Ende der Weltcup-Saison in guter Form. Allen voran Denise Herrmann und Vanessa Voigt konnten bei den Damen in den letzten Wochen für Erfolge sorgen. Bei den Herren ist der Blick vor allem auf einen gerichtet: Erik Lesser. Lesser beendet seine Karriere nach diesem Wochenende in Oslo. Wie weit geht es für ihn heute nach vorne?

© getty Vanessa Voigt überzeugte zuletzt als Zweite im Sprint von Otepää.

Biathlon: Programm in Oslo im Überblick

Datum Uhrzeit Event 18. März 13:15 Uhr Sprint Damen 18. März 15.50 Uhr Sprint Herren 19. März 12.50 Uhr Verfolgung Damen 19. März 15 Uhr Verfolgung Herren 20. März 12.50 Uhr Massenstart Damen 20. März 15 Uhr Massenstart Herren

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oslo heute live im TV und Livestream

Zu den beiden Verfolgungsrennen bei den Damen und Herren wird es heute sowohl eine TV- als auch eine Livestream-Übertragung geben. Dafür sind gleich mehrere Anbieter im Einsatz.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oslo heute live im TV

Um die Übertragung im TV kümmern sich das ZDF und Eurosport. Beim öffentlich-rechtlichen Sender zeigt die Verfolgung der Damen ab 12.45 Uhr live und in voller Länge. Dabei ist Alexander Ruda als Moderator vor Ort in Oslo. Ab 14.50 Uhr seht Ihr im ZDF dann die Verfolgung der Herren live und vollumfänglich.

Auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1 werden Livebilder ab 12.50 Uhr von der Verfolgung der Damen gezeigt. Ebenfalls ab 14.50 Uhr zeigt der Sportsender die Verfolgung der Herren live und in voller Länge im Free-TV.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oslo heute live im Livestream

Auch in Sachen Livestream-Übertragung sind heute für die Verfolgungsrennen sowohl das ZDF als auch Eurosport verantwortlich. Das ZDF zeigt die Wettkämpfe auf zdf.de, der Zugang zu den Livestreams ist kostenlos.

Dasselbe kann Eurosport nicht behaupten. Der Sportsender verlangt für seinen Livestream-Angebot nämlich ein Abonnement, das monatlich 6,99 Euro kostet.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Damen und Herren in Oslo heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute eine Anlaufstelle für all jene, die die Verfolgungsrennen der Damen und Herren in Oslo live mitverfolgen möchten. Auf der Website werden die Rennen von Anfang bis Ende detailliert beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker der Verfolgung der Damen.

Hier findet Ihr den Liveticker der Verfolgung der Herren.

Biathlon: Der Stand im Weltcup

Der Stand bei den Damen

Rang Name Punkte 1 Marte Olsbu Røiseland 855 2 Elvira Öberg 749 3 Lisa Theresa Hauser 631 4 Hanna Öberg 620 5 Dzinara Alimbekava 589 6 Anaïs Chevalier-Bouchet 585 7 Dorothea Wierer 548 8 Denise Herrmann 513 9 Julia Simon 510 10 Justine Braisaz-Bouchet 504

Der Stand bei den Herren