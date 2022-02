Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Mixed-Staffelrennen am vergangenen Wochenende werden die Biathlon-Männer heute das zweite Mal gefordert. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Einzelrennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Olympia-Spektakel geht weiter! Während gestern wieder die Biathletinnen ihr Können unter Beweis stellen durften, wird die gleiche Ehre heute den Männern zuteil. Insgesamt 20 Kilometer umfasst die Strecke im Nationalen Biathlonzentrum in Zhangjiakou.

Der deutsche Biathlon-Kader der Männer bei der Olympia 2022 setzt sich aus den sechs Athleten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Phillipp Nawrath, Roman Ress und David Zobel zusammen.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Die Übertragung des Rennens wird, wie so oft bei dieser Olympia, von gleich zwei Anbietern übertragen. In diesem Fall ist sowohl die ARD als auch Privatsender Eurosport mit einer Übertragung zur Stelle.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im Free-TV

Gute Nachrichten auch für all diejenigen, die kein Pay-TV-Abonnement besitzen: Das Rennen wird im Free-TV zu sehen sein.

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD beginnt seine Übertragung im linearen Fernsehen bereits um 9.15 Uhr. Aller Voraussicht nach soll das Rennen bis 11.30 Uhr beendet sein. Bei Eurosport wird das Event hingegen lediglich Teil der Olympia-Konferenz, der sogenannten Medal Zone sein. Die Übertragungszeiten sollen nur in geringem Maße von denen der ARD abweichen.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im kostenlosen Livestream

Neben einer Übertragung im TV bietet die ARD, wie es für die Öffentlichen so üblich ist, auch einen kostenlosen Livestream an, welcher parallel und synchron zum Fernsehprogramm stattfindet. Über die ARD-Mediathek ist es somit möglich, das gesamte Event im kostenlosen Livestream zu verfolgen. Das ist übrigens sowohl über die Website als auch über die Anwendungen für Smartphone, Tablet und co. möglich.

Alternativ dazu könnt Ihr natürlich auch auf den Stream von Privatsender Eurosport zurückgreifen. Hier gibt es sogar gleich mehrere Möglichkeiten diesen zu nutzen. Zum einen bietet hat das Unternehmen den sogenannten Eurosport-Player im Programm. Für nur 5,99€ pro Monat könnt Ihr alle Sender plus Zusatzinhalte im Stream verfolgen.

Darüber hinaus sind die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 auch im Liveprogramm von Sportstreamingdienst DAZN integriert. Wer also bereits ein Abo besitzt, kann sich die Veranstaltung ohne jeglichen Aufpreis zu Gemüte führen. Wer noch kein Mitglied ist, der kann das über diesen Link nachholen. Für 29,99€ pro Monat, 24,99€ pro Monat mit Jahresabo oder 274,99€ pro Jahr könnt Ihr Euch das größtmögliche Sportprogramm auf dem Markt direkt nach Hause holen.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Rennen live zu sehen, dem können wir an dieser Stelle natürlich auch unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Dank Updates im Minutentakt bleibt Ihr hier immer Up-to-Date.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzel der Herren bei den Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Der Biathlon-Zeitplan bei Olympia