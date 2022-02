Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist soweit! Der vierte und finale Lauf der Damen-Rodlerinnen in der Disziplin Einsitzer steht an. Wir erklären Euch, wo Ihr das Rennen heute Abend live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach den beiden ersten Durchgängen gestern, wird es für die Rodlerinnen aus aller Welt heute Ernst. Erst steigt um 12.50 Uhr der dritte Lauf bevor es ab 14.30 Uhr im vierten und letzten um die Medaillen geht. Schauplatz des Spektakels ist National Sliding Centre in Yanqing.

Zur Halbzeit führt Natalie Geisenberger vor Anna Berreiter. Julia Taubitz hat nach einem Sturz keine Chance mehr auf Gold.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Event heute Abend live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt und wie der weitere Zeitplan bei der Olympia aussieht.

Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im TV und Livestream

Wieder einmal gute Nachrichten für all diejenigen, die kein Abonnement besitzen und sich das Event dennoch anschauen möchten: Gleich zwei Anbieter ermöglichen eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream. Hier erfahrt Ihr, wer das ist und zu welchen Zeiten Ihr einschalten müsst.

Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im Free-TV

Die erste Option das Rennen im Free-TV anzusehen, bietet der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Hier wird das Event Teil der Sportschau-Sondersendung zur Olympiade sein.

Option Nummer zwei stellt der Privatsender Eurosport 1 dar. Die Übertragung wird hier Teil der sogenannte Medal Zone sein - einer Art Konferenzshow, die die wichtigsten Wettbewerbe der Olympia zusammenfasst.

Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im kostenlosen Livestream

Wer sich das Rennen dagegen lieber im Livestream via Internet zu Gemüte führen will, der hat hier ebenfalls mehrere Optionen. Die kostenfreie bietet erneut die ARD an. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt nämlich einen Livestream zur Verfügung, welcher das Programm aus dem linearen Fernsehen komplett synchron widerspiegelt. Um darauf zuzugreifen, müsst Ihr lediglich die ARD-Mediathek besuchen - ob via Website oder App ist dabei egal.

© getty Natalie Geisenberger greift in Peking nach ihrer dritten Goldmedaille bei Olympischen Spielen in Serie.

Eurosport hingegen lässt Euch gleich mehrfach die Wahl, auf welche Art und Weise Ihr deren Sender im Livestream verfolgen wollt. Eine Möglichkeit ist der hauseigene Eurosport-Player. Für 5,99€ pro Monat könnt Ihr darüber auf alle Sender des Unternehmens plus eine Reihe von On-Demand-Inhalten zugreifen. Darüber hinaus ist der Sender Eurosport 1 auch über die Premium-Funktion der TV-Plattform JOYN abrufbar.

Die letzte Option ist besonders für Kunden der Livesportseite DAZN interessant. Beide Kanäle von Eurosport sind dort nämlich bereits vorab integriert - und das ganz ohne Zusatzkosten. Noch kein DAZN-Mitglied? Dann holt das am besten gleich nach, um Zugriff auf das größtmögliche Sportprogramm in Deutschland zu bekommen. Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt bei 29,99€ oder 24,99€ als Teil des Jahrespakets.

Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im Liveticker

Ihr könnt Euch das Event nicht anschauen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Dank minütlicher Updates wird Euch hier garantiert nichts entgehen!

Rodeln, Übertragung: Einsitzer der Damen bei den Olympia 2022 Spielen in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Rodel-Zeitplan bei der Olympiade