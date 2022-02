Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im finnischen Lahti findet heute ein Teamspringen statt. Wir verraten Euch, wie Ihr den Wettbewerb im Skisprung-Weltcup live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti: Datum, Zeit, Ort, Infos

Nur sechs Tage nach Beendigung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking steht für die besten Skispringer der Welt schon wieder der Weltcup 2021/22 im Fokus. Am heutigen Samstag, 26. Februar, findet im finnischen Lahti ein Teamspringen an. Der 1. Durchgang beginnt um 16.30 Uhr, der 2. Durchgang daran anschließend nach einer kurzen Pause.

In Peking holten Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe Bronze für Deutschland im Teamspringen - Gold ging an Österreich, Silber an Slowenien.

Bei den bisherigen drei Teamspringen in dieser Weltcup-Saison landete ein DSV-Quartett zweimal als Zweiter auf dem Podest. Wie läuft es für die deutschen Adler heute auf der Salpausselkä-Schanze?

© getty Bei Olympia 2022 gewannen (v.l.) Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger Silber im Teamspringen.

Skispringen: Programm in Lahti im Überblick

Datum Uhrzeit Event Samstag, 26. Februar 16.30 Uhr Teamspringen Sonntag, 27. Februar 16 Uhr Einzelspringen

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im TV, Livestream

Auch die nacholympischen Weltcupbewerbe im Wintersport werden Live im TV und im Livestream übertragen. Das ist auch beim heutigen Teamspringen in Lahti der Fall. Dieses zeigen gleich mehrere Anbieter live.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute live im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen sind heute die ARD und Eurosport für die Live-Übertragung des Teamspringens in Lahti verantwortlich.

Auf Das Erste beginnt die Übertragung mit Moderatorin Lea Wagner und Experte Sven Hannawald um 16.25 Uhr, auf Eurosport 1 geht es bereits um 16.20 Uhr los.

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute im Livestream

Parallel zu ihren Übertragungen im Free-TV bieten die ARD und Eurosport auch diverse Livestreams an. Kostenlos könnt Ihr den Wettbewerb in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de verfolgen. Kostenpflichtig ist dagegen der offizielle Eurosport-Streamingkanal, der Eurosport Player.

Auch auf DAZN verpasst Ihr heute keinen Sprung! Bei dem Streamingdienst könnt ihr sowohl Eurosport 1 als auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2 jederzeit live abrufen, sodass Ihr alle weiteren Weltcups in dieser Saison im Wintersport live miterleben könnt.

Zudem bietet DAZN eigene Live-Übertragungen an, beispielsweise von der Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera, Serie A und Ligue 1. Auch Top-Events der Sportarten Boxen, Darts, Tennis, Basketball, American Football oder der MotoGP könnt Ihr live auf DAZN sehen - aber nur, wenn Ihr ein Abo gebucht habt. Zur Wahl stehen ein jederzeit kündbares Monatsabo (29,99 Euro) und dien Jahresabo (274,99 Euro).

Skispringen, Übertragung: Teamspringen in Lahti heute im Liveticker

Auch im Liveticker von SPOX könnt Ihr beim Wettkampf hautnah dabei sein. Wir versorgen Euch mit allen Infos zu den wichtigsten Sprüngen aus Finnland.

Hier geht's zum Liveticker des Teamspringens in Lahti.

