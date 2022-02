Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Lahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Olympischen Spielen in Peking macht der Weltcup-Zirkus im Skispringen an diesem Wochenende als Erstes in Lahti halt. Alle Informationen zu der Übertragung des 2. Einzelspringens in Lahti und wo Ihr den Wettkampf heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Wettkampfprogramm in Lahti ist für die Skispringer an diesem Wochenende vollgepackt. Am Freitag fand in Lahti das 1. Einzelspringen statt. Gestern folgte dann der Team-Wettbewerb von der Großschanze. Das 2. Einzelspringen beginnt nun am heutigen Sonntag, den 27. Februar, um 16.00 Uhr.

Das 1. Einzelspringen am Freitag in Lahti konnte der Österreicher Stefan Kraft für sich entscheiden. Bei schwierigen Wetterbedingungen setzte er sich gegen Halvor Egner Granerud und Piotr Zyla durch.

Doch auch die DSV-Athleten konnten beim 1. Einzelspringen in Lahti überzeugen. Als bester Deutscher wurde Markus Eisenbichler guter Vierter. Er lag am Freitag sehr gut nach dem 1. Durchgang, fiel dann jedoch zum Schluss auf den vierten Rang zurück. Direkt dahinter reihte sich Karl Geiger ein, der mit seinem fünften Platz das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden behalten durfte. Nach den Olympischen Spielen in Peking zeigen sich die beiden besten DSV-Athleten in guter Form. Die Chance heute auf das Podium zu springen, ist in jedem Fall da.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Lahti heute live im TV und Livestream

Das 2. Einzelspringen in Lahti wird heute im Free-TV von der ARD und Eurosport übertragen. Zudem bieten sich Euch einige Optionen den Wettkampf im Livestream zu schauen, beispielsweise auf DAZN.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Lahti heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Sowohl in der ARD, als auch auf Eurosport, seht Ihr das 2. Einzelspringen von Lahti heute live und in voller Länge. Ab 15.55 Uhr, kurz vor Beginn des Wettkampf, beginnen die Übertragung den beiden TV-Sender.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Lahti heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wenn Ihr das 2. Einzelspringen in Lahti heute lieber im Livestream sehen möchtet, bieten sich Euch einige Möglichkeiten. Die beiden TV-Sender ARD und Eurosport bieten jeweils einen Livestream ihres gesamten Programms an. Den kostenlosen Livestream des öffentlichen-rechtlichen Senders findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Mit dem Eurosport Player bietet Eurosport Euch die Möglichkeiten die Inhalte von Eurosport 1 und Eurosport 2 kostenpflichtig zu streamen. Folglich seht Ihr auch dort heute das 2. Einzelspringen live und vollumfänglich.

© getty Karl Geiger verpasste am Freitag als Fünfter knapp das Podest. Der DSV-Athlet konnte dennoch seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf Ryoyu Kobayashi ausbauen.

Die Übertragungen von Eurosport könnt Ihr auch auf DAZN verfolgen. DAZN ist nämlich mit dem Sportsender eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht alle Inhalte von Eurosport als DAZN-Kunden zu streamen.

Neben diversen Wintersport-Events seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet alternativ auch ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Ihr habt vor dem 01. Februar ein Abonnement bei DAZN abgeschlossen? Dann ändert sich Euer aktueller Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Lahti heute im Liveticker

Als Alternative zu den Übertragungen im TV und Livestream, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker des 2. Einzelspringens in Lahti an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup