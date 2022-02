Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen in Crans Montana im TV, Livestream und Liveticker

Im ersten Rennen nach den Olympischen Spielen in Peking sind die Skirennfahrerinnen in Crans Montana im Einsatz, wenn es die Abfahrt zu absolvieren gibt. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach mehr als zwei Wochen Action in Peking bei den Olympischen Spielen 2022 wird am heutigen Samstag, den 26. Februar, endlich wieder der Ski-Weltcup der Damen fortgesetzt - mit einer Abfahrt in Crans Montana (Schweiz). Die erste Speedspezialistin verlässt um 10.30 Uhr die Starthütte.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen in Crans Montana im TV und Livestream

Den Skifans bieten sich mehrere Möglichkeiten, die Abfahrt in Crans Montana live zu verfolgen. Sowohl im TV als auch im Livestream wird das Rennen angeboten.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen in Crans Montana im TV

Verantwortlich für die Übertragung im Free-TV sind gleich zwei Anbieter: die ARD und Eurosport. Augenblicke vor Rennstart geht die ARD auf Sendung, Gleiches gilt für den Sportsender Eurosport, der das Rennen auf Eurosport 1 zeigt.

© getty Kira Weidle ist aktuell Sechste im Abfahrtsweltcup.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen in Crans Montana im Livestream

Die ARD und Eurosport übertragen die Abfahrt nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Die Anbieter unterscheiden sich dabei in Bezug auf Kosten, die für den Zugang notwendig sind. Wer den Livestream der ARD auf Sportschau.de nutzen möchte, muss nichts zahlen, für den Eurosport-Livestream hingegen fallen Kosten an: 6,99 Euro pro Monat.

Falls Ihr bereits ein DAZN-Abo habt, müsst Ihr keinen Cent draufzahlen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich Teil des DAZN-Angebots. Daneben auch zahlreiche Fußballspiele aus der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division. Aber auch andere Sportarten wie Tennis, MMA, Handball oder Darts können Abonnenten schauen.

Um das vielfältige Sport-Angebot nutzen zu können, wird ein Abo benötigt. Dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Damen in Crans Montana im Liveticker

Doch auch wenn Ihr all diese Anbieter nicht nutzen könnt, während die Skirennfahrerinnen den Hang herunterfahren, gibt es noch eine Möglichkeit, wie Ihr beim Rennen live mit dabei seid: den Liveticker von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Damen in Crans Montana.

