Im Ski alpin-Weltcup der Herren steht heute der 2. Slalom in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: 2. Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen JETZT im Liveticker - Die Top-5 im Überblick

Ski alpin: 2. Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Drei Schweizer unter den ersten zehn Startern! Der gestrige Zweitplatzierte Loic Meillard gibt in Lauf eins als dritter Läufer seine Visitenkarte ab. Daniel Yule wurde am Samstag Fünfter und startet heute von Position fünf. Ramon Zenhäusern ist mit Startnummer zehn ebenfalls früh an der Reihe, Luca Aerni folgt als 20. Fahrer etwas später. Tanguy Nef, der gestern nach dem ersten Lauf in Führung lag und dann in Durchgang zwei ausschied, trägt die Startnummer 26. Marc Rochat (28. Starter), Sandro Simonet (32.) und Reto Schmidiger (36.) sind die nächsten Läufer des Swiss-Ski-Teams. Fadri Janutin (56.) ist als letzter Fahrer des neunköpfigen Schweizer Aufgebots an der Reihe.

Vor Beginn: Straßer früh gefordert! Erster DSV-Läufer ist Linus Straßer mit der Startnummer vier. Gestern fuhr der 29-Jährige auf einen guten sechsten Platz. Die weiteren deutschen Fahrer sind erst einige Zeit später an der Reihe. Anton Tremmel trägt die Startnummer 43, Alexander Schmid (46.), Fabian Himmelsbach (47.), David Ketterer (48.) folgen wenig später. Julian Rauchfuss (55.) und Adrian Meisen (66.) komplettieren das deutsche Aufgebot.

Vor Beginn: Acht ÖSV-Läufer auf der Startliste! Manuel Feller eröffnet den ersten Lauf mit der Startnummer eins. Marco Schwarz, der den gestrigen Tag auf Rang 16 abschloss, und der bereits erwähnte Johannes Strolz gehen mit den Startnummern acht bzw. neun ebenfalls früh auf die Strecke. Michael Matt (18. Starter) und Fabio Gstrein (24.) sind als nächste Österreicher an der Reihe. Kurz hintereinander stürzen sich Marc Digruber (38.) und Dominik Raschner (39.) den Hang hinunter, Simon Rueland macht aus ÖSV-Sicht mit der Startnummer 61 den Abschluss.

Vor Beginn: Anwärter auf den Tagessieg: Schnellster des gestrigen Slaloms war Henrik Kristoffersen, der damit sein erstes Slalomrennen im laufenden Winter gewann. Der Norweger zählt natürlich auch heute zum Kandidatenkreis auf den Tagessieg. Dieser umfasst einige Fahrer, denn sieben Slalom-Weltcups in dieser Saison brachten sieben verschiedene Sieger hervor. Die gestrigen Zweit- bzw. Drittplatzierten Loic Meillard und Manuel Feller, sowie Clement Noël (Slalom-Olympiasieger) und Johannes Strolz (Olympiasieger in der Super-Kombination) kommen auf alle Fälle für eine Top-Platzierung in Frage. Das gilt auch für Lucas Braathen, den Führenden der Slalom-Weltcup-Wertung.

Vor Beginn: Nach den Olympischen Spielen in Peking geht es im Ski alpin-Weltcup gleich wieder zur Sache. Gestern fand in Garmisch-Partenkirchen schon der 1. Slalom an diesem Wochenende am Gudiberg statt. Gewinnen konnte diesem Wettkampf am Ende der Norweger Henrik Kristoffersen. Bester DSV-Athlet war Linus Straßer. Wie schlagen sich Straßer und die übrigen DSV-Athleten heute und kann Kristoffersen seinen Sieg wiederholen?

Vor Beginn: Der 1. Lauf am Gudiberg beginnt heute um 09.10 Uhr. Etwas später, um 12.30, folgt dann das Finale in Garmisch-Partenkirchen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Slaloms der Herren in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: 2. Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr heute den 2. Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen live in der ARD und auf Eurosport. Um 9.05 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender heute seine Übertragung. Schon ab 8.55 Uhr seht Ihr das Rennen live bei Eurosport. Der 1. Lauf in Garmisch-Partenkirchen beginnt um 9.30 Uhr. Der 2. Lauf beginnt dann etwas später am Tag um 12.30 Uhr.

Die beiden TV-Sender bieten Euch zudem die Möglichkeit, das Rennen im Livestream zu sehen. In der ARD-Mediathek und auf der Sportschau-Website seht Ihr den kostenlosen Livestream der ARD. Eurosport bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player die Möglichkeit, das Rennen im Livestream zu verfolgen.

DAZN zeigt den 2. Slalom der Herren heute ebenfalls im Livestream. DAZN übernimmt dabei die Übertragung von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren