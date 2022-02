In Crans Montana findet heute die 2. Abfahrt im Ski alpin-Weltcup der Damen statt. Wir verfolgen für Euch das gesamte Rennen im Liveticker.

In Crans Montana findet heute die 2. Abfahrt im Ski alpin-Weltcup der Damen statt.

Für die besten Speedfahrerinnen wird es am heutigen Sonntag in Crans Montana schon zum zweiten Mal an diesem Wochende ernst. Kann Ester Ledecka ihren Triumph von gestern wiederholen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Damen in Crans Montana heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am gestrigen Tag konnte sich die dreifache Olympiasiegerin Ester Ledecka den Sieg in der 1. Abfahrt in Crans Montana holen. Hinter ihr kamen Ragnhild Mowinckel aus Norwegen und Cornelia Hütter aus Österreich ins Ziel. Kira Weidle, die beste Speedfahrerin im DSV-Kader, konnte aufgrund eines Sturzes im Abschlusstraining nicht an den Start gehen. Heute möchte sie hingegen wieder mitmischen. Wie weit kann es für sie nach vorne gehen?

Vor Beginn: Die Abfahrt wird in der Schweiz heute um 10 Uhr beginnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 2. Abfahrt der Damen in Crans Montana.

Ski alpin: 2. Abfahrt der Damen in Crans Montana heute live im TV und Livestream

Im Free-TV läuft die 2. Abfahrt der Damen in Crans Montana heute live in der ARD und auf Eurosport. Die beiden Sender bieten Euch zudem die Option, das Rennen im Livestream zu sehen. Das geht in der kostenlosen ARD-Mediathek oder mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player.

DAZN zeigt das Rennen in Crans Montana heute ebenfalls live und in voller Länge ab 10 Uhr.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen