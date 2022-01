Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Vierschanzentournee 2021/22 wird mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen abgeschlossen. Wir zeigen Euch, wann das Springen stattfindet und wo Ihr es live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Dreikönigsspringen in Bishofshofen live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Traditionell wird die Vierschanzentournee am Dreikönigstag in Bischofshofen abgeschlossen. An diesem Donnerstag, 6. Januar, fällt auf der Paul-Außerleitner-Schanze die Entscheidung um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee 2021/22.

Das vierte und zugleich letzte Springen der Tournee beginnt um 17.15 Uhr mit dem 1. Wertungsdurchgang. Bereits am Vortag, 5. Januar, werden in der Qualifikation die 50 Teilnehmer der K.o-Duelle des 1. Durchgangs ermittelt.

Wegen der Coronalage in Österreich muss auch das diesjährige Dreikönigsspringen in Bischofshofen ohne Zuschauer stattfinden.

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Datum, Termin, Zeitplan

Datum Uhrzeit Ereignis Übertragung ARD Übertragung Eurosport Mittwoch, 5. Januar 2022 14.45 Uhr Training - - 17.15 Uhr Qualifikation ab 17 Uhr ab 17 Uhr Donnerstag, 6. Januar 2022 15.30 Uhr Probedurchgang - - 17.30 Uhr 1. Durchgang ab 16.50 Uhr ab 17 Uhr Im Anschluss 2. Durchgang

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Übertragung im TV und Livestream

Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee wollen sich viele Sportfans natürlich nicht entgehen lassen. Im TV und am Livestream ist an beiden Wettkampftagen in Bischofshofen bei zwei Anbietern möglich.

Die Übertragungsrechte liegen bei der ARD und dem Privatsender Eurosport. Beide berichten ausführlich live im TV und im Livestream.

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Übertragung im Free-TV

Wer sich das Dreikönigsspringen in Bischofshofen live im Free-TV ansehen will, der kann entweder Das Erste oder Eurosport einschalten. Beide Sender zeigen sowohl die Qualifikation als auch das Springen. Am Mittwoch beginnen die Live-Übertragungen der Qualifikation jeweils um 17 Uhr. Während die ARD am Donnerstag live ab 16.50 Uhr im Free-TV berichtet, beginnt die Live-Übertragung auf Eurosport zehn Minuten später.

Für die ARD berichten Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels live aus Bischofshofen. Bei Eurosport kommentiert Gerhard Leinauer gemeinsam mit Experte Werner Schuster.

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Übertragung im Livestream

ARD und Eurosport stellen an den kommenden Tagen auch eine Übertragung im Livestream sicher. Den parallel zum Angebot im Free-TV laufenden kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr entweder in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Nur mit einem kostenpflichtigen Abo kann der Livestream dagegen auf dem Eurosport Player, dem hauseigenen Streamingkanal, verfolgt werden. Diesen könnt Ihr jedoch vor in Kraft treten des Abos 30 Tage lang gratis testen.

Des Weiteren könnt Ihr das Finale der Vierschanzentournee auch bei DAZN auf dem Eurosportkanal schauen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern, weswegen die beiden Eurosportsender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN zu sehen sind.

Der Streamingdienst berichtet von vielen Sportarten live. Durch die Kooperation mit Eurosport seht Ihr dort in diesem Winter auch Ski alpin, Rennrodeln Langlauf und Biathlon im Angebot. Das "Netflix des Sport" hält aber auch jede Menge eigene Übertragungsrechte.

Sichert Euch ein DAZN-Abo (Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro) und verfolgt dann beispielsweise fast die komplette Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream!

© getty Kamil Stoch gewann im Vorjahr das Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Infos zur Schanze

Name: Paul-Außerleitner-Schanze

Paul-Außerleitner-Schanze Hillsize: 142 Meter

142 Meter K-Punkt: 125 Meter

125 Meter Schanzenrekord: 145 Meter (Dawid Kubacki, 6. Januar 2019)

145 Meter (Dawid Kubacki, 6. Januar 2019) Baujahr: 1941

Vierschanzentournee, Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Stand nach dem 2. Springen