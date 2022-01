Auftakt in Wengen! Im Schweizer Alpendorf duellieren sich heute die Männer des Ski-alpin-Weltcups in der Disziplin Super G. Wo Ihr das Rennen live im TV, Livestream sowie Liveticker nachvollziehen könnt, verraten wir jetzt.

Die intensiven Wettkämpfe von Adelboden liegen gerade einmal vier respektive fünf Tage zurück und dennoch geht es für die Herren bereits heute weiter. Austragungsort eines Super G-Events, zweier Abfahrten und eines Slalom-Rennens ist das Berner Oberland, genauer gesagt das 1000-Einwohnerdorf Wengen.

Nachdem die Top-3 des Weltcupgesamtstandes, Marco Odermatt (1.), Alexander Aamodt Kilde (2.) und Matthias Mayer (3.), allesamt nicht am vergangenen Rennen in Adelboden teilnahmen, werden sie bei den "Lauberhornrennen" in Wengen aller Voraussicht nach wieder mit von der Partie sein.

Anders sieht es beim Österreicher Vincent Kriechmayr aus: Der 30-Jährige wurde erst kürzlich positiv auf das Corona-Virus getestet. Mit insgesamt 373 Punkten rangiert der Mann aus Linz derzeit auf Weltcuprang fünf.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das Programm

Datum Beginn Ereignis Donnerstag, 13.01.22 12.30 Uhr Super G Freitag, 14.01.22 12.30 Uhr Abfahrt Samstag, 15.01.22 12.30 Uhr Lauberhorn-Abfahrt Sonntag, 16.01.22 10.15 Uhr Slalom 1. Lauf Sonntag, 16.01.22 13.30 Uhr Slalom 2. Lauf

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Diejenigen, die die aktuelle Weltcup-Saison schon seit Längerem verfolgen, werden das Prinzip schon kennen: Wieder einmal sind es zwei Anbieter, die eine Übertragung zum Event zur Verfügung stellen. Zum einen ist das Öffentlich-Rechtliche in persona des ZDF zur Stelle, und zum anderen der Privatsender Eurosport.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV

Im ZDF wird das Super G-Rennen Teil der sportstudio live-Sendung mit Michael Pfeffer, Katja Streso und Experte Marco Büchel sein. Beginn der Übertragung ist um 12.13 Uhr, direkt im Anschluss zur Ausgabe des Nachrichtenmagazins heute.

Eine Alternative dazu stellt der Sender Eurosport 1 dar. Ab 12.15 Uhr, also ebenfalls knapp eine Viertelstunde vor dem Startschuss, wird die Ausstrahlung direkt aus Wengen live gehen.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute im Livestream

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen stellen beide Anbieter ebenfalls einen Livestream via Internet zur Verfügung.

Während der des ZDF in der hauseigenen Mediathek zu finden ist, muss man für den Eurosport-Stream den Umweg über die Streamingplattform JOYN gehen.

Eine andere Möglichkeit ist allerdings der Streaminganbieter DAZN. Dank einer Kooperation der zwei Unternehmen sind sowohl der Kanal Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bereits im Liveprogramm auf Website und Apps integriert - ganze ohne Zusatzkosten.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute im Liveticker bei SPOX

Wer am Donnerstag keine Möglichkeit hat, das Spektakel sich live anzusehen, der kann gerne auch bei unserem Liveticker vorbeischauen. Ab etwa 12 Uhr halten wir Euch in Textform stets mit allen wichtigen News auf dem Laufenden. Klickt Euch rein!

Hier geht's zum Liveticker des Super G-Rennens von Wengen

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Wengen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Top-5 im Ski alpin-Weltcup

Mit Ausnahme des Franzosen Alexis Pinturault haben sich alle der Athleten der Top-5 in der Gesamtweltcupwertung für das Rennen angemeldet. Die vier weiteren Rennfahrer aus dem Ranking sind auch in der Super G-Wertung ganz oben aufzufinden.