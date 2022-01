Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Slalom der Damen findet das Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora am heutigen Sonntag seinen Abschluss. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Ski alpin, Slalom der Damen in Kranjska Gora: Datum, Ort, Zeit, Infos

Zwar sollte der Weltcup der Damen an diesem Wochenende eigentlich in Maribor stattfinden, doch wurden die Rennen aufgrund von Schneeknappheit nach Kranjska Gora verlegt. Dort startet der Slalom am heutigen Sonntag um 9.30 Uhr mit dem ersten Lauf, ab 12.30 Uhr geht es dann mit dem zweiten Durchgang weiter.

Ski alpin: Das Programm in Kranjska Gora im Überblick

Datum Event Uhrzeit Samstag, 8. Januar Riesenslalom 1. Lauf 9.30 Uhr Samstag, 8. Januar Riesenslalom 2. Lauf 12.30 Uhr Sonntag, 9 Januar Slalom 1. Lauf 9.30 Uhr Sonntag, 9. Januar Slalom 2. Lauf 12.30 Uhr

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Kranjska Gora heute live im TV und Livestream

Um den Slalom der Damen in Kranjska Gora heute live im Free-TV zu verfolgen, bleibt Euch nur eine Möglichkeit: Eurosport. Der Sender zeigt beide Läufe live und in voller Länge, los geht es jeweils eine Viertelstunde vor dem Rennstart.

Parallel zur TV-Übertragung hat der Sender mit dem Eurosport Player auch ein Livestreaming-Angebot. Das ist allerdings mit Kosten verbunden.

Besitzt Ihr jedoch schon ein DAZN-Abonnement, könnt Ihr sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 dank einer Kooperation rund um die Uhr auf dem Streaming-Sender schauen - also auch den heutigen Slalom der Damen. Neben den Eurosport-Kanälen findet Ihr bei DAZN noch eine ganze Reihe an Übertragungen aus der Welt des Sports. Mit Fußball (Bundesliga, Champions League, La Liga, Ligue 1, Serie A), Kampfsport, US-Sport, Tennis, Darts und vielen weiteren Sportarten wird Euch dort nie langweilig.

© getty Die Damen treten in Kranjska Gora heute im Slalom an.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Kranjska Gora heute im Liveticker

Auch bei SPOX halten wir euch selbstverständlich immer auf dem Laufenden! Hier geht's zum Liveticker des Slaloms der Damen in Kransjka Gora.

Ski alpin: Der Stand im Slalom-Weltcup der Damen