Für das morgige Bergiselspringen in Innsbruck wird heute zuerst die Qualifikation bestritten. Hier könnt Ihr die Quali im Liveticker verfolgen.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wechselt die Vierschanzentournee nach Österreich. Dort bestreiten die Springer heute die Qualifikation für morgen. Wir tickern die Sprünge für Euch live mit.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ryoyu Kobayashi liegt nach der ersten Hälfte bei der Vierschanzentournee in Führung. Der Japaner triumphierte sowohl beim Auftaktspringen in Oberstdorf als auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Anders als gedacht ist Markus Eisenbichler aktuell bester Deutscher. Nach seinem starken zweiten Platz in Garmisch-Partenkirchen liegt er auf Rang vier. Weltcupführender Karl Geiger ist Sechster in der Gesamtwertung.

Vor Beginn: Die Quali auf der Bergiselschanze geht um 13.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation in Innsbruck, der dritten Station bei der Vierschanzentournee.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute im TV und Livestream

Für die Qualifikation in Innsbruck bieten mit dem ZDF und Eurosport zwei Sender Übertragungen im Free-TV an. Die beiden Sender übertragen die Quali zudem auch im Livestream. Während das ZDF das Event kostenlos freigibt, fallen für Eurosport Kosten an.

Skispringen - Vierschanzentournee: Der Stand nach dem 2. Springen