Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im TV, Livestream und Liveticker

In Willingen steigt im Weltcup der Skispringer heute das 2. Einzelspringen des Wochenendes. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, 2. Einzelspringen in Willingen: Datum, Ort, Zeit, Infos

Bevor am 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen, steht für die besten Skispringer der Welt am heutigen Sonntag, 30. Januar, die letzte Standortbestimmung im Weltcup auf dem Programm. Auf der Mühlenkopfschanze in Willingen beginnt um 15.15 der 1. Durchgang des 2. Einzelspringens an diesem Wochenende, der entscheidende 2. Durchgang schließt sich nach einer kurzen Pause an.

Beim gestrigen Springen bei der Olympia-Generalprobe in Nordhessen ging der Sieg an Ryoyu Kobayashi. Der Japaner lag nach dem 1. Durchgang in Führung, danach wurde der Wettbewerb wegen heftigen Winds vorzeitig beendet. Kobayashi übernahm zudem auch wieder die Führung im Gesamt-Weltcup von Karl Geiger, der nach einem schwachem Sprung nur 20. wurde.

Bester Deutscher war Severin Freund als Vierter, zudem überzeugte auch Lokalmatador Stephan Leyhe als Sechster.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im TV und Livestream

Das 2. Einzelspringen in Willingen kann heute live im Free-TV und im Livestream verfolgt werden. Im frei empfangbaren Fernsehen beginnt die Übertragung des ZDF mit Moderator Norbert König, Kommentator Stefan Bier und Experte Toni Innauer um 15.10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt geht auch Eurosport live auf Sendung.

Im Livestream ist das Springen kostenlos in der ZDF-Mediathek oder kostenpflichtig im Eurosport Player zu sehen.

Durch die Übertragung auf Eurosport könnt Ihr den Wettkampf auch auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Sportübertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 auf seiner Plattform.

DAZN kostet im Jahresabo 149,99 Euro oder im Monatsabo 14,99 Euro. Neben Wintersport wie Skispringen, Ski Alpin und Biathlon zeigt das "Netflix des Sports" auch Fußball (zum Beispiel die Champions League), US-Sport, Kampfsport, Motorsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr. Ab 1. Februar gelten bei DAZN neue Preise für Neukunden. Hier gibt es alle Informationen zur neuen Preisstruktur von DAZN.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Willingen im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr das Springen heute auch im Liveticker verfolgen. Auf SPOX verpasst Ihr keinen Sprung und seit immer bestens über den Zwischenstand informiert.

Skispringen heute live: Die Mühlenkopfschanze in Willingen im Überblick

Hill Size 145 Meter K-Punkt 130 Meter Schanzenrekord 153 Meter (Klemens Muranka 2021) Höhe Schanzentisch 3,25 Meter Baujahr 2000

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup