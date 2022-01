Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Zakopane heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Weltcup der Skispringer in Zakopane geht heute das Einzelspringen über die Bühne. Wir verraten Euch, wie Ihr das Springen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen: Das Teamspringen in Zakopane heute live sehen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Skispringen, Teamspringen in Zakopane: Datum, Ort, Zeit, Infos

Nach dem gestrigen Teamwettbewerb wird der Weltcup der Skispringer am heutigen Sonntag, 16. Januar, mit einem Einzelspringen fortgesetzt. Auf der Wielka-Krokiew-Schanze beginnt der 1. Durchgang um 16 Uhr, der entscheidende 2. Durchgang mit den 30 besten Springern aus Durchgang eins startet dann nach einer kurzen Pause gegen 17.15 Uhr.

Skispringen in Zakopane sind für alle Springer seit Jahren etwas Besonderes. Wegen der Corona-Pandemie sind heute an der Schanze aber lediglich 10.000 anstatt der normalerweise erlaubten 25.000 Zuschauer an der Schanze. Im Vergleich zu den vorangegangenen Weltcupspringen in Deutschland und Österreich, die ohne Zuschauer stattfanden, ist das aber eine positive Abwechslung für die Springer.

Für Deutschland starten heute Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke, Andreas Wellinger und Severin Freund.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Zakopane heute live im TV und Livestream

Auch heute dürfen sich alle Wintersportfans auf einen langen Tag mit zahlreichen Weltcupwettbewerben in den unterschiedlichsten Disziplinen freuen. Und das beste: Im TV und im Livestream wird ausführlich darüber berichtet - auch von Einzelspringen in Zakopane.

Dieses kann heute beispielsweise live im Free-TV auf zwei Sendern live verfolgt werden, dem ZDF und Eurosport. Das ZDF beginnt mit der Live-Übertragung wenige Minuten vor Beginn des Springens. Folgendes Personal ist für das ZDF im Einsatz:

Experte : Toni Innauer

: Toni Innauer Moderation: Norbert König

Norbert König Kommentator: Stefan Bier

Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung mit Kommentator Gerhard Leinauer und Experte Werner Schuster um 15.50 Uhr.

Auch im Livestream wird das Einzelspringen in Zakopane heute gezeigt. Der vom ZDF angebotene Livestream in der hauseigenen Mediathek ist kostenlos, wer sich das Springen über den Eurosport Player ansehen will, muss dafür in Form eines Abos bezahlen.

Auch im Eurosport-Channel auf DAZN könnt Ihr das Springen heute live sehen. Neben Skispringen zeigt DAZN dank der bestehenden Kooperation mit Eurosport auch viele weitere Wintersport-Event des Wintersport-Winters wie Ski Alpin, Rodeln, Biathlon und Langlauf

Hinzu kommen Events aus den Bereichen Fußball (Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Boxen, MMA und vielen weiteren mehr.

Das gesamte DAZN-Angebot könnt Ihr für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr nutzen. Sichert Euch hier ein DAZN-Abo!

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Zakopane heute live im Liveticker

Das Einzelspringen in Zakopane kann heute auch im Liveticker von SPOX verfolgt werden. Wir tickern das gesamte Event vom ersten bis zum letzten Springer für Euch mit!

Hier geht's zum Liveticker Einzelspringen in Zakopane.

Zakopane: Daten zur Schanze

Name : Wielka Krokiew

: Wielka Krokiew Hillsize : 140 Meter/ K-Punkt: 125 Meter

: 140 Meter/ 125 Meter Schanzenrekord : 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020)

: 147 Meter (Yukiya Sato am 25. Januar 2020) Höhe Schanzentisch: 3 Meter

3 Meter Baujahr : 1925 (mehrfach umgebaut)

: 1925 (mehrfach umgebaut) Zuschauerkapazität: 24.000 (10.000 an diesem Wochenende erlaubt)

© getty Ryoyu Kobayashi aus Japan gewann im vergangenen Jahr in Zakopane.

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup