Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Schladming heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Damen-Slalom in Flachau wurde coronabedingt nach Schladming verlegt. Dieser findet heute statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den österreichischen Technikwettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der Slalom in Schladming ist seit Jahren bereits Teil des Weltcups der Herren. Das "Nightrace" auf der Planai bietet jährlich eines der größten Spektakel der Saison. Im Weltcup der Damen war der Slalom in Schladming jedoch nie Thema - bis heute.

Als Ersatz für den wegen zu hoher Corona-Inzidenz-Zahlen abgesagten Slaloms in Flachau bestreiten die Damen am heutigen Dienstag, den 11. Januar, zum ersten Mal auch einen Slalom im österreichischen Schladming. Der erste Lauf startet um 18 Uhr, der zweite und finale Lauf geht um 20.45 Uhr über die Bühne.

In den Jahren zuvor waren die Damen lediglich für den Riesenslalom und Super-G in Schladming im Einsatz.

Neben Lena Dürr, die Fünfte im Slalom-Weltcup ist, repräsentiert heute auch Emma Aicher den DSV.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Schladming heute live im TV und Livestream

Den Slalom der Damen könnt Ihr heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen. Dafür sind zwei Anbieter verantwortlich.

© getty Lena Dürr ist aktuell Fünfte im Slalom-Weltcup.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Schladming heute live im Free-TV

Wie üblich überträgt auch heute Eurosport das Rennen der Damen in Schladming live und in voller Länge. Genauer gesagt geht die Übertragung auf dem Sender Eurosport 1 um 17.45 Uhr los. Um 20.35 Uhr meldet sich der Sportsender dann für den zweiten Durchgang zurück.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Schladming heute live im Livestream

Darüber hinaus bietet Eurosport auch einen Livestream, der kostenpflichtig ist, an. Auf diesen können zudem auch DAZN-Kunden zugreifen und müssen dabei auch nichts extra zahlen. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die eben dies ermöglicht. Aus diesem Grund wird alles, was bei Eurosport läuft, auch bei DAZN angeboten. Neben Eurosport 1 zählt auch Eurosport 2 zum Angebot von DAZN.

Außerdem besitzt der Streamingdienst auch Übertragungsrechte an weitere Sportarten wie Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Skispringen, Biathlon, Kampfsport, Wrestling oder Rugby.

Dies alles kann für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr freigeschaltet werden.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Schladming heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Slalom der Damen in Schladming live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern beide Durchgänge nämlich live und ausführlich mit. So verpasst Ihr auch keine Läuferin.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Damen in Schladming.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen