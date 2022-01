Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im slowenischen Kranjska Damen findet heute ein Weltcup-Riesenslalom der Damen statt. Wo Ihr beide Läufe im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin, Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora: Datum, Ort, Zeit, Infos

Der alpine Ski-Weltcup der Damen macht an diesem Wochenende im slowenischen Kranjska Gora Station. Dort finden am heutigen Samstag, 8. Januar, ein Riesenslalom und am morgigen Sonntag, 9. Januar, ein Slalom statt. Heute beginnt der 1. Lauf des Riesenslaloms um 9.30 Uhr, der 2. Lauf dann um 12.30 Uhr.

Eigentlich waren die beiden Riesenslalom-Rennen in Maribor geplant. Wegen hoher Temperaturen und dadurch bedingter Schneeknappheit wurden die Rennen aber innerhalb Sloweniens nach Kranjska Gora verlegt.

In dieser Weltcup-Saison wurden bereits vier Riesenslaloms gefahren. Die beiden ersten Rennen in Sölden gewann Mikaela Shiffrin aus den USA, danach trugen sich Sara Hector (Schweden) und Tessa Worley (Frankreich) in die Siegerliste ein. Als bisher einziger deutschen Läuferin gelang es bisher in der "Problemdisziplin" Marlene Schmotz, in die Weltcuppunkte zu fahren.

© getty Marlene Schmotz holte in der dieser Saison als einzige Deutsche Weltcuppunkte im Riesenslalom.

Ski alpin: Das Programm in Kranjska Gora im Überblick

Datum Event Uhrzeit Samstag, 8. Januar Riesenslalom 1. Lauf 9.30 Uhr Samstag, 8. Januar Riesenslalom 2. Lauf 12.30 Uhr Sonntag, 9 Januar Slalom 1. Lauf 9.30Uhr Sonntag, 9. Januar Slalom 2. Lauf 12.30 Uhr

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute live im TV und Livestream

Auch an diesem Wochenende ist in der Welt des Wintersports allerlei geboten. Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon, Bob und Rodeln - überall finden Weltcup-Wettbewerbe statt. Diese werden wieder umfangreich live im TV und im Livestream übertragen, selbstverständlich auch der heutige Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute live im Free-TV

Live im Free-TV kann der Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute bei zwei TV-Sendern verfolgt werden, bei einem aber nicht komplett.

Die ARD zeigt den 1. Durchgang auf Das Erste ab 9.25 Uhr mit dem Kommentar von Tobias Barnerssoi live. Vom 2. Lauf gibt es dann ab 14 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung.

Beide Läufe live zeigt dagegen Eurosport. Auf Eurosport 1 beginnen die Live-Übertragungen um 9.15 Uhr (1. Lauf) beziehungsweise 12.15 Uhr (2. Lauf).

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute im Livestream

Auch im Livestream habt Ihr heute mehrere Alternativen, um den Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora live zu verfolgen. Auf sportschau.de bietet die ARD einen Livestream an, dort könnt Ihr auch den 2. Lauf live sehen.

Das war es dann aber auch schon mit kostenlosen Livestreams zum Rennen, der offiziellen Eurosport-Streamingkanal Eurosport Player, kann nämlich nur nach Abschluss eines Abos (5,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr) abgerufen werden. Ebenfalls kostenpflichtig ist es, sich das Rennen über den TV-Liveanbieter JOYN+ anzusehen (6,99 Euro pro Monat).

Da DAZN dank einer Kooperation mit Eurosport beide Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf seiner Plattform anbietet, könnt Ihr auch beim Streamingdienst das Rennen im Livestream verfolgen.

Wintersport ist jedoch bei weitem nicht alles, was Ihr mit einem DAZN-Abo schauen könnt. Auch verschiedene Fußball-Angebote findet Ihr beim "Netflix des Sports" vor. Spiele aus der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A und der Champions League der Frauen und Männer bilden unter anderem das Fußballangebot.

Weitere Sportarten, die DAZN im Angebot hat, sind: US-Sport (NFL, NBA), Tennis, Motorsport, Handball, Darts, MMA und Boxen. Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro pro Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren.

© getty In Kranjska Gora fanden in der Vergangenheit schon zahlreiche Weltcuprennen der Frauen statt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute im Liveticker

Alternativ zur Übertragung im TV oder Livestream könnt Ihr das Rennen heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort verpasst Ihr keine Fahrt der Topläuferinnen.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora.

Ski alpin: Der Stand im Riesenslalom-Weltcup der Damen