Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Schladming heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den Rennen in Kitzbühel findet heute mit dem Slalom der Herren in Schladming der nächste Klassiker im Weltcup statt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Rennen live im TV, im Liveticker und im Livestream verfolgen könnt.

Ski alpin, Slalom der Herren in Schladming: Datum, Zeit, Ort, Infos

Bevor es vom 4. bis 20. Februar bei den Olympischen Spielen in Peking um Medaillen geht, steht für die besten Slalomartisten der Welt am heutigen Dienstag, 25. Januar, ein Klassiker auf dem Programm. Im österreichischen Schladming findet der fast schon legendäre Nacht-Slalom statt. Der 1. Lauf beginnt um 17.45 Uhr, der 2. Lauf um 20.45 Uhr.

Säumten vor der Corona-Pandemie bis zu 50.000 Zuschauer den Hang und den Zielbereich, sind heute nur 1000 Zuschauer zugelassen.

Nur drei Tage nach dem Slalom in Kitzbühel wartet auf die besten Slalomfahrer der Welt heute erneut ein schweres Rennen. Das Feld der Favoriten ist groß, das beweisen schon die fünf unterschiedlichen Sieger bei den bisherigen fünf Slaloms in dieser Saison. Im vergangenen Jahr gewann mit Marco Schwarz ein Österreicher "The Nightrace". Wer findet heute den schnellsten Weg durch die Stangen?

© getty Vor der Corona-Pandemie kamen mehrere zehntausend Zuschauer zum Nachtslalom in Schladming.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Schladming heute live im TV und Livestream

Dieses Spektakel dürft Ihr Euch heute nicht entgehen lassen! Da ein Besuch des Rennens vor Ort heute nicht möglich ist, solltet Ihr Euch den Slalom im TV oder im Livestream ansehen.

Bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gibt es keine Live-Übertragung im Free-TV. Live sehen könnt Ihr zumindest den 2. Lauf im Bayerischen Rundfunk (BR). Dort beginnt die Übertragung mit Moderator Markus Othmer, Experte Felix Neureuther und den beiden Kommentatoren Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder um 20.15 Uhr.

Der 1. Durchgang wird zuvor ab 17.40 Uhr auf BR24Sport.de, in der BR24-App sowie als Facebook live bei BR24Wintersport gestreamt - das ist auch für den 2. Durchgang zusätzlich zur Free-TV-Übertragung der Fall.

Beide Läufe live im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr bei Eurosport verfolgen. Auf Eurosport 1 beginnen die Übertragungen um 17.30 Uhr bzw. 20.30 Uhr. Live dabei sein könnt Ihr auch im Livestream via den kostenpflichtigen Eurosport Player oder kostenlos via der Streamingplattform JOYN.

Beide Durchgänge live überträgt auch DAZN in seinem Eurosport-Channel. Dank der Kooperation der beiden Sportanbieter sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 bei DAZN für alle Nutzer abrufbar.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Schladming heute im Liveticker

SPOX tickert den Slalom in Schladming heute für Euch live mit. Klickt rein und erfahrt alles zu dem spektakulären Rennen.

Hier geht's zum Liveticker Slalom der Herren in Schladming.

Ski alpin: Der Stand im Slalom-Weltcup