Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute in Zagreb den nächsten Slalom-Weltcup. Hier könnt Ihr die "Snow Queen Trophy" im Liveticker verfolgen.

Slalom Nummer fünf im Weltcup der Damen steigt heute in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. DSV-Athletin Lena Dürr will nach dem 18. Platz in Lienz wieder das Podest angreifen. Ob es ihr gelingt, könnt Ihr hier im Liveticker mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Slalom der Damen in Zagreb heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Weltcupführende Mikaela Shiffrin wird heute wieder an den Start gehen, nachdem die US-Amerikanerin die vergangenen zwei Weltcup-Rennen in Lienz aufgrund eines positiven Coronatests verpasst hatte. In Shiffrins Abwesenheit konnte Petra Vlhova ihren Vorsprung im Slalom-Weltcup auf nun 120 Punkte erhöhen. Lena Dürr, Fünfte im Slalom-Weltcup, will wieder zurück aufs Podest.

Vor Beginn: Das Rennen mit dem Namen "Snow Queen Trophy" geht um 12.30 Uhr mit dem 1. Durchgang los. Der 2. Lauf geht dann um 16.05 Uhr über die Bühne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Damen in Zagreb (Kroatien).

Ski alpin: Slalom der Damen in Zagreb heute im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport übertragen den Slalom heute im Free-TV. Parallel dazu bieten beide Sender auch jeweils einen Livestream an. Auf den ZDF-Livestream könnt Ihr gratis zugreifen, auf den Eurosport-Livestream nicht. Solltet Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement besitzen, müsst Ihr nichts mehr draufzahlen, um den Eurosport-Livestream freischalten zu können. Da Eurosport und DAZN eine Kooperation eingegangen sind, ist dies überhaupt möglich.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro könnt Ihr DAZN abonnieren.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen