Im schweizerischen Wengen findet heute die traditionelle Laubern-Abfahrt der Herren statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Mit der Lauberhorn-Abfahrt der Herren in Wengen steigt heute ein Ski-alpin-Event der Extraklasse. Wer rast am schnellsten die längste Abfahrt im Weltcup hinunter? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Ski alpin: Lauberhorn-Abfahrt der Herren in Wengen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Skirennläufer haben heute die Chance zur Wiedergutmachung. Nachdem am gestrigen Freitag vom DSV-Quintett kein Teilnehmer bei der Abfahrt auf verkürzter Strecke unter die ersten 20 gekommen war, werden heute wieder vordere Positionen angepeilt. Gestern gewann der Norweger Alexander Aamodt Kilde vor den beiden Schweizern Marco Odermatt und Beat Feuz. Diese drei Fahrer gilt es auch heute zu schlagen.

Vor Beginn: Die traditionelle Lauberhorn-Abfahrt über 4,5 Kilometer beginnt heute um 12.30 Uhr. Es ist übrigens die längste Abfahrt im gesamten Weltcup-Winter - und immer ein besonderes Highlight.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Wengen.

Ski alpin: Lauberhorn-Abfahrt der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV kann die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen heute auf Eurosport und im ZDF verfolgt werden. Der Privatsender geht um 12.15 Uhr mit seiner Live-Übertragung auf Sendung, das ZDF um 12.20 Uhr.

Um den Eurosport-Livestream auf dem Eurosport Player abrufen zu können, müsst Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben. Kostenlos abzurufen ist dagegen der Livestream des ZDF.

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport kann das Ski-alpin-Event heute auch bei dem Streamingdienst live verfolgt werden. Der Streamingdienst strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr aus.

DAZN kostet Euch im Monatsabo 14,99 Euro (jederzeit kündbar) oder im Jahresabo 149,99 Euro.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren