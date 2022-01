Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet der zweite Teil des Damen-Speedwochenendes in Zauchensee statt, wenn der Super-G absolviert wird. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Ski-Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Den Super-G der Damen in Zauchensee heute live verfolgen - mit dem DAZN-Abo!

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Auf die gestrige Abfahrt folgt am heutigen Sonntag, den 16. Januar, das zweite und letzte Rennen der Saison in der österreichischen Gemeinde Altenmarkt-Zauchensee. Mit dem Super-G steht erneut ein Speedwettbewerb an. Dieser wird um 10.45 Uhr mit der ersten Läuferin eröffnet.

Gestern triumphierte Lara Gut-Behrami vor der Deutschen Kira Weidle, die mit dem zweiten Platz ihr bestes Weltcup-Ergebnis der Karriere feierte. Die Österreicherin Ramona Siebenhofer wurde Dritte.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee im TV und Livestream

Die ganze Saison über laufen sämtliche Weltcup-Rennen im Free-TV. So ist es auch heute, wenn die Damen in Zauchensee den fünften Super-G der Saison bestreiten. Zudem wird das Rennen auch im Livestream übertragen.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee im TV

Wer ganz ohne Abokosten den Super-G im Free-TV schauen möchte, hat die Wahl zwischen ZDF und Eurosport. Bereits bei der gestrigen Abfahrt waren die beiden Sender für die Übertragung des Damen-Rennens zuständig.

Der öffentlich-rechtliche Sender steigt um 11.25 Uhr ein. Fünf Minuten vor Rennbeginn also bekommt Ihr Livebilder aus Zauchensee geliefert. Folgendes Trio wird dafür eingesetzt:

Kommentator: Aris Donzelli

Aris Donzelli Moderatorin: Katja Streso

Katja Streso Experte: Marco Büchel

Zehn Minuten früher, um 11.15 Uhr, geht hingegen bei Eurosport die Übertragung auf dem Sender Eurosport 1 los.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee im Livestream

Auch im Livestream werden Euch gleich mehrere Optionen geboten. Das ZDF liefert dabei die kostenlose Variante, Eurosport die kostenpflichtige. Eurosport 1 und Eurosport 2 zählen nämlich zum Eurosport-Player dazu, und für diesen fallen monatlich 6,99 Euro an.

Wer jedoch DAZN-Kunde ist, kann dieser Kosten-Barriere ausweichen. Mit Abschluss des Abonnements haben die DAZN-Nutzerinnern und -Nutzer automatisch beide Eurosport-Sender aufgrund der gemeinsamen Kooperation freigeschaltet.

Das DAZN-Abo selbst kostet im Monat 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro. Dafür kommt Ihr aber unter anderem auch in den Genuss der Bundesliga, Champions League, Nations League sowie anderen Sportarten wie Darts, Tennis, Handball oder Kampfsport.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Damen in Zauchensee im Liveticker

Habt Ihr immer noch keine Möglichkeit, das Rennen in Zauchensee im TV oder im Livestream zu verfolgen, dann kann Euch SPOX helfen. SPOX tickert nämlich alle Weltcuprennen, dadurch auch den heutigen Super-G der Damen, live mit.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Damen in Zauchensee.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen