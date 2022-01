Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Zagreb im TV, Livestream und Liveticker

Auf den Slalom der Damen folgt einen Tag später, also heute, der Slalom der Herren. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem gestern die Damen in Zagreb ihren Slalom-Weltcup absolviert haben, sind am heutigen Mittwoch (5. Januar) die Herren an der Reihe. Auch die Skirennfahrer bestreiten einen Slalom, den dritten Herren-Slalom der Saison.

Der Weltcup beginnt um 15.30 Uhr mit Durchgang Nummer eins. Die schnellsten 30 aus der ersten Fahrt versammeln sich um 18.45 Uhr dann erneut hinterm Starthaus, um den zweiten und finalen Durchgang zu bestreiten.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Zagreb im TV und Livestream

Wer den Herren-Slalom in Zagreb sehen möchte, bekommt mehrere Optionen geboten. Sowohl im Free-TV als auch im Livestream wird das Rennen übertragen.

© getty Sebastian Foss-Solevaag führt den Slalom-Weltcup der Herren mit Kristoffer Jakobsen an.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Zagreb im Free-TV

Die ARD überträgt das Rennen in der kroatischen Hauptstadt heute live im Free-TV. Live vor Ort kommentiert Bernd Schmelzer ab 15.10 Uhr die Läufe der Herren.

Darüber hinaus zeigt auch Eurosport den Kampf um die Weltcuppunkte live und in voller Länge. Auf dem Sender Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 15.15 Uhr.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Zagreb im Livestream

Jeder Ski-Fan hat zudem die Möglichkeit, den Slalom im Livestream zu schauen. Diesen bieten nämlich die ARD, Eurosport und DAZN an. Wer für den Stream nicht bezahlen möchte, sollte ARD nutzen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet das Rennen bei sportschau.de kostenlos an.

Auf der anderen Seite sind die Livestreams auf Eurosport und DAZN nicht gratis. Wer jedoch bereits ein gültiges DAZN-Abonnement hat, zahlt zumindest nicht extra für Eurosport. Die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 zählen aufgrund der gemeinsamen Kooperation mit Eurosport zum umfassenden Livestream-Angebot von DAZN.

Neben dem Ski-Weltcup zählen zahlreiche andere Sportarten und Wettkämpfe zum DAZN-Repertoire. Fußballfans etwa bekommen Spiele aus der Champions League, Bundesliga, Nations League, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division zu sehen.

Außerdem werden auch Motorsport, Radsport, MMA, Darts, Tennis, Handball, Skispringen, Biathlon, Rugby und Boxen bei DAZN angeboten.

Auf all dies bekommt Ihr mithilfe des DAZN-Abos Zugang. Dieses kostet Euch 14,99 Euro im Monat, für das Jahresabo fallen 149,99 Euro an.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Zagreb im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX beim Weltcup der Herren mit dabei - in Form eines Livetickers. So wird Euch eine weitere Möglichkeit geboten, wie Ihr den Slalom sehen könnt.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Herren.

