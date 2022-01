Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Damen in Zagreb im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-Weltcup der Damen findet heute der fünfte Slalom der Saison statt. Dafür sind die Skirennfahrerinnen in Zagreb unterwegs. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sechs Tage nach dem Slalom in Lienz sind die Damen erneut im Slalom dran. Am heutigen Dienstag, 4. Januar, findet der Technikwettbewerb in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, statt - es ist zugleich das erste Rennen im neuen Jahr. Um 12.30 Uhr begeben sich Lena Dürr und Co. für den 1. Durchgang auf die Piste. Die schnellsten 30 Fahrerinnen sind dann Stunden später, genauer gesagt ab 16.30 Uhr, im Rahmen des 2. Durchgangs im Einsatz.

Der Weltcup in Zagreb trägt den Namen "Snow Queen Trophy" und ist aufgrund des 60.000 Euro hohen Preisgeldes für die Siegerin besonders attraktiv. Kein Rennen im Damen-Weltcup verspricht eine bessere Belohnung.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Damen in Zagreb im TV und Livestream

Mehrere Sender sind heute für die Übertragung des Slaloms in Zagreb im Einsatz. Das Rennen könnt Ihr im Free-TV und im Livestream verfolgen.

© getty Lena Dürr ist Deutschlands beste Slalom-Fahrerin.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Damen in Zagreb im Free-TV

Eurosport und das ZDF sind die zwei Anbieter, die das Rennen um die "Snow Queen Trophy" im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Das ZDF beginnt um 12.25 Uhr mit der Übertragung. Für den öffentlich-rechtlichen Sender wird Aris Donzelli als Kommentator eingesetzt. Marco Büchel unterstützt ihn als Experte. Um 16.05 meldet sich das ZDF dann für den 2. Lauf zurück. Bei Eurosport 1 geht der Ski-Tag um 12.15 Uhr los, den 2. Durchgang gibt es ab 16.05 Uhr zu sehen.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Damen in Zagreb im Livestream

Darüber hinaus könnt Ihr das Rennen auch im Livestream verfolgen. Erneut sind Eurosport und das ZDF dafür verantwortlich. Während das ZDF seinen Livestream kostenlos anbietet, werden für den Eurosport-Livestream Kosten fällig.

Dadurch dass Eurosport zum Damen-Slalom einen Livestream anbietet, ist auch DAZN ein Anbieter, bei dem die Ski-Fans vorbeischauen können. Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind Eurosport 1 und Eurosport 2 laufend auf der Plattform für DAZN-Kunden freigeschaltet.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Damen in Zagreb im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, den Slalom im TV oder im Livestream zu schauen, bietet SPOX mit dem ausführlichen Liveticker die perfekte Alternative an.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Damen in Zagreb.

