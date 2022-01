In Garmisch-Partenkirchen absolvieren die Damen im Weltcup heute eine Abfahrt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Die Olympia-Generalprobe für die besten Abfahrerinnen der Welt steigt heute in Garmisch-Partenkirchen. Fährt Kira Weidle zum zweiten mal in dieser Saison auf das Podest? Das erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Hoffnungen auf eine vordere Platzierung liegen alleine bei Kira Weidle. Sie raste bei der Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee in dieser Saison als Zweite bereits einmal auf das Podest. Die vierfache Saisonsiegerin Sofia Goggia aus Italien kann nach einem Sturz am vergangenen Wochenende in Cortina d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchen nicht starten. Die Italienerin zog sich einen Kreuzbandanriss und einen kleinen Bruch im Wadenbein zu - und hofft dennoch noch auf eine Olympia-Teilnahme.

Vor Beginn: Das Rennen auf der berühmten Kandahar beginnt um 11.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV könnt Ihr die Abfahrt der Damen in Garmisch-Partenkirchen im ZDF verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender meldet sich gegen 11.20 Uhr auf Garmisch-Partenkirchen mit folgendem Personal:

Moderatorin: Lena Kesting

Lena Kesting Kommentator: Aris Donzelli

Aris Donzelli Experte: Marco Büchel

Das ZDF bietet auf sportstudio.de auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls im TV ist das Rennen ab 11.15 Uhr auf Eurosport 2 zu sehen. Der Sender kann aber nur kostenpflichtig über Pay-TV-Anbieter wie Joyn+, Sky (Sport Paket, Bundesliga Paket), Vodafone oder die Telekom empfangen werden.

Eurosport hat für Euch ebenfalls einen Livestream im Angebot: den kostenpflichtigen Eurosport Player.

Solltet Ihr Kunde bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 2 aber auch bei dem Streamingdienst ganz leicht abrufen. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich.

Ski alpin: Termine der Damen in Garmisch-Partenkirchen