In Cortina d'Ampezzo findet heute die fünfte Abfahrt im Ski-Weltcup der Damen statt. SPOX tickert das Rennen für Euch live mit.

Zum dritten Mal hintereinander sind im Damen-Weltcup die Speedpezialistinnen im Einsatz. Nach je einem Super-G und eine Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee steht heute in Cortina d'Ampezzo die nächste Abfahrt an. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem sensationellen zweiten Platz bei der vergangenen Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee will Kira Weidle heute bei der vorletzten Abfahrt vor Olympia erneut angreifen. Einfach wird es jedoch nicht, die Deutsche beendete das Training lediglich auf Rang 19. Schnellste war die Führende im Abfahrtsweltcup Sofia Goggia.

Vor Beginn: Das Rennen im Norden Italiens geht um 11.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Ski-Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo in Italien.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo heute im TV und Livestream

Die ARD überträgt die Abfahrt live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Der Sportsender Eurosport, der meistens ebenfalls für eine Free-TV-Übertragung zuständig ist, bietet das Rennen auf seinem Pay-TV-Sender Eurosport 2 an. Auch Eurosport ist für die Übertragung im Livestream zuständig. Um diesen nutzen zu können, wird ein Abonnement, das 6,99 Euro pro Monat kostet, benötigt. Den Eurosport-Livestream könnt Ihr zudem auch via DAZN abrufen. Dies ermöglicht die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN.

Für das DAZN-Abo fallen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen