Im alpinen Ski-Weltcup der Damen geht es heute im slowenischen Kranjska Gora zur Sache. Hier könnt Ihr beide Läufe des Riesenslaloms im Liveticker verfolgen.

Nachdem der Riesenslalom in Maribor geplatzt ist, wurde das Rennen kurzerhand nach Kranjska Gora verlegt. Mit unserem Liveticker zum heutigen Weltcup im Ski alpin bleibt Ihr über alle Läufe informiert.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute im Liveticker

Vor Beginn: Das eigentlich in Maribor geplante Rennen wurde aufgrund zu hoher Temperaturen und dadurch schlechter Pistenbedingungen nach Kranjska Gora verlegt. Als leichte Favoritin sollte Mikaela Shiffrin in den Weltcup gehen, die mit 280 Punkten aktuell knapp die Riesenslalom-Rangliste vor Sara Hector (262 Punkte) anführt.

Vor Beginn: Wie gewohnt stehen auch am heutigen Samstag zwei Läufe auf dem Programm. Es beginnt um 9.30 Uhr mit Lauf 1, um 12.30 Uhr geht es dann mit dem zweiten Durchgang weiter.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora!

© getty Der Riesenslalom der Damen findet an diesem Wochenende in Kranjska Gora statt.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora heute im TV und Livestream

Wie so oft gibt es diverse Optionen, das heutige Rennen im TV zu verfolgen - sowohl in der ARD als auch auf Eurosport könnt Ihr dafür vorbeischauen. Im Öffentlich-Rechtlichen findet Ihr allerdings nur für den ersten Lauf eine Liveübertragung, der zweite wird um 14 Uhr lediglich zusammengefasst. Eurosport zeigt beide Durchgänge in voller Länge.

Gleiches gilt auch für das Onlineangebot der ARD, auf sportschau.de könnt Ihr nämlich beide Läufe live sehen. Auch Eurosport bietet einen Livestream an, der Eurosport Player ist allerdings kostenpflichtig.

Zu guter Letzt könnt Ihr aber auch einfach auf DAZN zurückgreifen. Im Abo des Streamingdienstes sind nämlich sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 inbegriffen - und damit auch der Riesenslalom in Kranjska Gora. Das und viele weitere Sportarten (Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Kampfsport, Motorsport,... ) bekommt Ihr monatlich für 14,99 Euro oder jährlich für 149,99 Euro.

Ski alpin: Der Stand im Riesenslalom-Weltcup der Damen