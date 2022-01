Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des Wochenendes in Adelboden müssen die Herren im Ski alpin heute nochmal im Slalom ran. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden - Die wichtigsten Infos

Nachdem der Slalom der Herren in Zagreb am 6. Januar aufgrund von schlechten Pistenverhältnissen im ersten Renndurchgang abgebrochen wurde, dürfen die Athleten sich heute in Adelboden noch einmal versuchen.

Der erste Durchgang wird am heutigen Sonntag um 10.30 Uhr stattfinden, ab 13.30 Uhr geht es dann mit der Entscheidung weiter.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden im TV und Livestream

Wenn Ihr den Slalom der Herren heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr die Qual der Wahl: gleich drei Optionen bleiben Euch im Free-TV und Livestream.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden im Free-TV

Wie so oft überträgt auch heute die ARD beide Läufe im Free-TV, kurz vor dem Start könnt Ihr dort jeweils einschalten.

Auch auf Eurosport kommt Ihr nicht zu kurz. Eurosport 1 zeigt beide Läufe in voller Länge, genau wie im Öffentlich-Rechtlichen pünktlich zum Start.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden im Livestream

Parallel zur TV-Übertragung bieten beide Sender auch Livestreams ihres Programms an. Im Falle der ARD kostenfrei auf sportschau.de, für den Eurosport Player hingegen fällt eine Gebühr an.

Wenn Ihr bereits ein DAZN-Abo besitzt, könnt Ihr euch diese Kosten allerdings sparen, dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr dort Eurosport 1 und Eurosport 2 mehrkostenfrei und rund um die Uhr empfangen.

Ski alpin heute live, Übertragung: Slalom der Herren in Adelboden im Liveticker

Auch bei SPOX kommt ihr selbstverständlich nicht zu kurz, unser Liveticker zum Slalom der Herren hält Euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Ski alpin: Stand im Slalom-Weltcup der Herren