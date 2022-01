Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht es heute mit der Entscheidung in der Staffel der Damen weiter. Wir zeigen Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Staffel der Damen in Ruhpolding: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht in seine nächste Runde! Nach den Sprints der Damen und Herren an den beiden vergangenen Tagen steht am heutigen Freitag, 14. Januar, die Staffel der Damen an. Der Startschuss erfolgt um 14.30 Uhr.

Kurz zum Modus: Jede Staffel besteht aus vier Biathletinnen, die jeweils zweimal an den Schießstand, zunächst liegend und im Anschluss stehend, müssen. Der Unterschied zu den Einzelwettbewerben ist hierbei, dass jede Läuferin drei Ersatzpatronen hat, die er einzeln und manuell nachladen kann. Sollten die acht Patronen dennoch nicht reichen, um die fünf Scheiben zu treffen, ist auch in der Staffel eine Strafrunde (150 Meter) die Konsequenz. Jede Biathletin muss zudem eine Strecke von 6 Kilometern zurücklegen.

Die heutige Staffel in Ruhpolding ist die bereits dritte im laufenden Weltcup 2021/22. Bei den vorangegangenen Staffeln in Östersund und Hochfilzen sicherten sich die Damen aus Frankreich bzw. Schweden den Sieg. Das deutsche Quartett verfehlte bisher einen Podestplatz.

Auch heute muss die deutsche Damen-Staffel auf Franziska Preuß verzichten. Nach einer hartnäckigen Fußverletzung nach einem Treppensturz und einer kurz vor dem Jahreswechsel diagnostizierte Corona-Infektion kann Preuß in Ruhpolding keine Rennen bestreiten.

Biathlon: Programm in Ruhpolding im Überblick

Datum Uhrzeit Event Mittwoch, 12. Januar 14.30 Uhr Sprint Damen Donnerstag, 13. Januar 14.30 Uhr Sprint Herren Freitag, 14. Januar 14.30 Uhr Staffel Damen Samstag, 15. Januar 14.30 Uhr Staffel Herren Sonntag, 16. Januar 12.45 Uhr Verfolgung Damen Sonntag, 16. Januar 14.45 Uhr Verfolgung Herren

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Falls Ihr die Staffel der Damen in Ruhpolding heute live verfolgen wollt, stehen Euch mehrere Optionen offen - im TV und im Livestream.

Fangen wir mit den Liveübertragungen im Free-TV an! Für diese sind heute das ZDF und Eurosport verantwortlich. Beim ZDF beginnt die Übertragung mit Moderator Alexander Ruda, Kommentator Christoph Hamm, Co-Kommentator Herbert Fritzenwenger und Experte Sven Fischer um 14.15 Uhr. Bereits ab 14 Uhr könnt Ihr die Staffel der Damen samt Vorberichterstattung auf Eurosport 1 sehen.

Beide Sender bieten zur Staffel der Damen in Ruhpolding jeweils einen Livestream an, der auf den diversen Endgeräten Endgeräten abgerufen werden kann. Zum kostenlosen Livestream des ZDF gelangt Ihr HIER. Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Eurosport Player, den offiziellen Streamingkanal des privaten Spotsenders.

Da Eurosport das Rennen heute live zeigt, ist es auch DAZN-Kunden möglich, es auf der Plattform des Streamingdienstes live zu verfolgen. Grund dafür ist eine Kooperation der beiden Sender, durch die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN vorzufinden sind.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Damen in Ruhpolding heute im Livesticker

Wer die Staffel der Damen heute nicht im Free-TV oder per Livestream verfolgen kann, ist im Liveticker bei SPOX bestens aufgehoben. Wir tickern das komplette Rennen für Euch mit!

Hier geht's zum Liveticker Staffel der Damen in Ruhpolding.

