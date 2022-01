Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Oberhof wird der Biathlon-Weltcup 2021/22 heute mit dem Sprint der Herren fortgesetzt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das erste Rennen des ersten deutschen Heim-Weltcups dieser Saison live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Den Sprint der Herren in Oberhof heute live sehen - mit dem DAZN-Abo!

Biathlon, Sprint der Herren in Oberhof: Datum, Zeit, Ort, Infos

Im Biathlon-Weltcup 2021/22 stehen die deutschen Wochen bevor! An diesem Wochenende machen die besten Biathletinnen und Biathleten in Oberhof Station, ehe der Weltcup-Tross dann zu den Rennen in Ruhpolding (12. bis 16. Januar) weiterzieht.

Die Veranstalter des Weltcups in Oberhof erlebten bereits vor Beginn der Rennen eine Enttäuschung. Wegen der derzeit warmen Witterung mit viel Regen wurde der Weltcup in Oberhof am von vier auf drei Tage verkürzt. "Weil auch bis Dienstag Niederschlag erwartet wird, sind die Arbeiten an der Weltcup-Strecke zunächst eingestellt worden", teilten die Organisatoren in Oberhof am vergangenen Montag mit. Sobald die Front durchgezogen sei und die Temperaturen fielen, werde die Präparierung fortgesetzt.

Wegen der Verkürzung des Weltcups wurde der Sprint der Herren auf dem Rennsteig von Donnerstag, 6. Dezember, auf Freitag, 7. Dezember, verlegt. Das Rennen über 10 Kilometer mit zwei Schießeinlagen beginnt heute um 11.30 Uhr. Um 14.15 Uhr startet dann wie geplant der Sprint der Frauen.

Der heutige Sprint der Herren ist bereits das fünfte Saisonrennen in dieser Teildisziplin. Eines der bisherigen vier Sprintrennen gewann mit Johannes Kühn ein deutscher Biathlet. Er und seine Mannschaftskollegen müssen in Oberhof ohne die normalerweise frenetische Anfeuerung der Zuschauer auskommen. Wegen der momentanen Coronalage sind an diesem Wochenende in Oberhof keine Zuschauer zugelassen.

Biathlon: Programm in Oberhof im Überblick

Datum Uhrzeit Event Freitag, 7. Januar 11.30 Uhr Sprint Herren Freitag, 7. Januar 14.15 Uhr Sprint Damen Samstag, 8. Januar 12.15 Uhr Mixed-Staffel Samstag, 8. Januar 14.45 Uhr Single-Mixed-Staffel Sonntag, 9. Januar 12.30 Uhr Verfolgung Herren Sonntag, 9. Januar 14.45 Uhr Verfolgung Damen

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Die Verlegung des Sprints der Herren in Oberhof auf den heutigen Freitag hat keinen Einfluss auf die Live-Übertragung im TV und Livestream. Das Rennen wird wie bereits gestern geplant live von den beiden Rechteinhabern ARD und Eurosport übertragen.

Für die ARD kommentiert ab 11.15 Uhr Wilfried Hark auf Das Erste das Rennen, die Live-Übertragung von Eurosport beginnt um 11.20 Uhr.

Parallel zu den Übertragungen im Free-TV bieten die beiden Anbieter auch jeweils einen Livestream an. Kostenlos könnt Ihr den Sprint der Herren in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de verfolgen, kostenpflichtig ist dagegen der Abruf des Eurosport-Livestreams über den Eurosport Player, den alle aber vor Abschluss eines Abos einen Monat lang gratis testen können.

Ansonsten ist DAZN ebenfalls für die Übertragung zuständig. Da Eurosport das Rennen live zeigt und mit DAZN eine Kooperation hat, haben alle DAZN-Nutzer auch Zugang auf die beiden Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2).

© getty Sebastian Samuelsson aus Schweden führt den Sprint-Weltcup nach den ersten vier Saisonrennen an.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Oberhof heute im Liveticker

SPOX informiert Euch heute über den Sprint der Herren in Oberhof in Form eines schriftlichen Livetickers. Das ist auch bei den weiteren Biathlon-Rennen an diesem Wochenende der Fall.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Herren in Oberhof.

