Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon steht heute in Ruhpolding der Sprint der Damen an. So könnt Ihr ihn im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Nächste Weltcup-Station in Deutschland: Auf den Aufenthalt in Oberhof folgen beim Biathlon nun bis Sonntag (16. Januar) Wettkämpfe in Ruhpolding.

Den Anfang machen am heutigen Mittwoch, den 12. Januar die Damen. Sie haben einen Sprint über 7,5 Kilometer zu absolvieren. Los geht es damit um 14.30 Uhr.

Wie sieht es mit der Übertragung zum heutigen Biathlon-Sprint der Damen aus? SPOX informiert im Folgenden darüber, wie Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker nachvollziehen könnt.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Euch wird es relativ einfach gemacht, die Frauen heute sprinten zu sehen. Einerseits gibt es den Wettkampf nämlich im Free-TV zu sehen, das dann andererseits auch noch bei gleich zwei Sendern.

Sowohl das ZDF als auch Eurosport nehmen sich der Übertragung an. Darüber hinaus bieten beide Anbieter die Möglichkeit, das Event im Livestream zu verfolgen. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender geht das auf sportstudio.de, wohingegen der Livestream von Eurosport nur kostenpflichtig abrufbar ist. Hier gelangt Ihr zum Eurosport Player und erfahrt mehr.

Allerdings: Solltet Ihr schon Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr Euch ein Abo beim Eurosport Player auch gut und gerne sparen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher bei sich auf der Plattform deshalb sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot. Der Sprint ist heute bei Eurosport 1 zu sehen.

Falls Ihr noch keine DAZN-Kunden seid: Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, für ein Jahresabo zahlt Ihr 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

Abgesehen vom Wintersport kommt Ihr bei dem Streamingdienst auch in den Genuss von jeder Menge Fußball. DAZN zeigt die Champions League, die Bundesliga sowie internationale Top-Ligen live, im Programm enthalten sind zudem die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und noch mehr.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Ruhpolding heute im Liveticker

Wer zum heutigen Sprint der Damen trotz der vielen Möglichkeiten nicht im TV oder Livestream einschalten kann oder es einfach nicht möchte, kann gerne hier auf den Liveticker zurückgreifen. SPOX begleitet den Sprint und liefert schriftliche Updates.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen