Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup kehrt aus der Weihnachtspause zurück. Heute findet in Oberhof der Sprint der Damen statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen über 7,5 Kilometer live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Sprint der Damen in Oberhof: Datum, Zeit, Ort, Infos

Die besten Biathletinnen der Welt kehren aus der wohlverdienten Weihnachtspause zurück! An diesem Wochenende macht der Weltcup 2021/22 Station in Oberhof. Das erste Rennen des ersten deutschen Heim-Weltcups in dieser Saison für die Damen ist am heutigen Freitag, 7. Januar, der Sprint über 7,5 Kilometer. Die erste Läuferin geht um 14.15 Uhr auf die Strecke.

Diese ist zum Leidwesen der Organisatoren stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Wetter spielte den Biathleten in Oberhof mal wieder einen Streich. Nach tagelangem Dauerregen, fast zweistelligen Plustemperaturen und einem Sturm am Neujahrswochenende war zu Wochenbeginn von der einst der über 50 Zentimeter dicken Schneepiste kaum noch etwas übrig. Deshalb wurde der Sprint der Männer von Donnerstag (14.15 Uhr) auf den heutigen Freitag (11.30 Uhr) verschoben. Des weiteren sind in Oberhof wegen der momentan geltenden Coronabeschränkungen keine Zuschauer erlaubt - den Heimweltcup in Oberhof begleitet also ein Sammelsurium von Problemen.

Die deutschen Biathletinnen müssen in Oberhof zudem auf Hoffnungsträgerin Franziska Preuß verzichten. Die 27-Jährige fehlt nach ihrer Fußverletzung im sechsköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) und wird durch Franziska Hildebrand ersetzt. Preuß befindet sich nach ihrem Treppensturz im Aufbautraining, sie könnte in Ruhpolding (12. bis 16. Januar) oder Antholz (20. bis 23. Januar) zurückkehren.

Biathlon: Programm in Oberhof im Überblick

Datum Uhrzeit Event Freitag, 7. Januar 11.30 Uhr Sprint Herren Freitag, 7. Januar 14.15 Uhr Sprint Damen Samstag, 8. Januar 12.15 Uhr Mixed-Staffel Samstag, 8. Januar 14.45 Uhr Single-Mixed-Staffel Sonntag, 9. Januar 12.30 Uhr Verfolgung Herren Sonntag, 9. Januar 14.45 Uhr Verfolgung Damen

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Oberhof heute live im TV und Livestream

Auf alle Wintersportfreunde wartet ein mit vielen Wettbewerben in den unterschiedlichsten Sportarten gefülltes Wochenende - mit reichlich Biathlon im TV und Livestream.

Den Sprint der Damen in Oberhof könnt Ihr heute live im Free-TV bei zwei Anbietern live verfolgen - der ARD und Eurosport. Auf Das Erste beginnt die Übertragung mit Kommentator Christian Dexne um 14 Uhr, zum exakt gleichen Zeitpunkt beginnt auch die Live-Übertragung auf Eurosport 1.

Nun zu den Übertragungen im Livestream! Kostenlos ist der Livestream der ARD in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Wer sich das Rennen über den Eurosport Playeransehen will, muss dafür in Form eines Abos bezahlen.

Dank einer Kooperation könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN auf den Eurosport-Channel zugreifen und somit mit einem DAZN-Abo alle Übertragungen der Sender Eurosport 1 und 2 sehen - und somit natürlich auch den heutigen Sprint der Damen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Oberhof heute im Liveticker

SPOX bietet seinen Usern einen ausführlichen Liveticker zum Sprint der Damen an. Dank ständiger Aktualisierungen seid Ihr dort immer bestens über das Renngeschehen informiert.

Hier geht's zum Liveticker Sprint der Damen in Oberhof.

Biathlon: Termine 2021/22