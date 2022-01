In Oberhof findet am heutigen Tag beim Biathlon der Wettbewerb in der Mixed-Staffel statt. Alle Information zur Übertragung des Rennens und wo Ihr den Staffelwettbewerb heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Für die Biathletinnen und Biathleten startet das neue Jahr mit dem Weltcup-Wochenende in Oberhof. Die heutige Mixed-Staffel ist der erste Wettkampf dieser Art in der aktuellen Weltcup-Saison.

Der erste Mixed-Staffel-Wettbewerb der aktuellen Olympia-Saison findet am heutigen Samstag, den 8. Januar, statt. Das Rennen beginnt heute um 12.15 Uhr in Oberhof.

Das Weltcup-Wochenende in Oberhof hatte mit gewissen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Das Wochenende wurde kurzfristig auf drei Tage verkürzt, weil es für den Sprint der Herren am Donnerstag in Oberhof zu warm war.

Zudem ist die aktuelle Corona-Lage schwierig. Beispielsweise wurde der Russe Eduard Latypov positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich umgehend in Isolation begeben. Zuschauer werden in Oberhof auch keine an der Strecke stehen.

Auf die Unterstützung der Zuschauer müssen die DSV-Athleten bei ihrem Heimrennen somit verzichten. Gelingt den DSV-Athleten, die heute erneut auf Franziska Preuss verzichten müssen, dennoch ein Sprung auf das Podest?

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer die heutige Mixed-Staffel in Oberhof live verfolgen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten das Rennen im Free-TV oder in diversen Livestream zu sehen.

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die heutige Mixed-Staffel live und kostenlos in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit der Übertragung des Rennens um 12.05 Uhr. Für den Kommentar im Ersten ist heute Christian Dexne zuständig.

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Livestream

Auf DAZN seht Ihr heute die Mixed-Staffel in Oberhof live und in voller Länge im Livestream. Aufgrund einer Kooperation von DAZN und Eurosport übernimmt der Streamingdienst dabei die Übertragung des Sportsenders. Ab 12.05 seht Ihr das Rennen bei DAZN live.

© getty Johannes Kühn ist im Gesamtweltcup aktuell bester DSV-Athlet.

Eurosport selber bietet ebenfalls einen Livestream des Rennens an, welchen Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player sehen könnt. Die letzte Alternative die Mixed-Staffel in Oberhof im Livestream zu sehen bietet die ARD. In der ARD-Mediathek seht Ihr das gesamte Programm des Senders und damit auch das heutige Rennen live und in voller Länge.

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel in Oberhof heute im Liveticker

Auf SPOX könnt Ihr die Mixed-Staffel alternativ im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene des Rennes. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Biathlon: Die Termine in Oberhof in der Übersicht