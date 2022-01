In Oberhof wird heute die Single-Mixed-Staffel im Biathlon ausgetragen. Alle Informationen zum Rennen und wie Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 8. Januar, findet die erste Single Mixed-Staffel der aktuellen Weltcupsaison statt. Gestartet wird das Rennen um 14.45 Uhr in Oberhof. Bei der Single-Mixed-Staffel treten jeweils eine Frau und ein Mann aus einer Nation im Team zusammen an. Dabei wird eine Distanz von 2x 6km und 2x 7,5 km absolviert.

In Oberhof war der Start in das Weltcup-Wochenende holprig. Aufgrund des warmen Wetters musste der Sprint der Herren auf den Freitag gelegt. Die Single-Mixed-Staffel findet heute jedoch wie gewohnt statt. Zudem bereitet das Coronavirus in Oberhof Sorgen: So wurde der Russe Eduard Latypov positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem werden an der Strecke keine Fans zugelassen werden.

Der Heimvorteil in Oberhof fällt somit für die DSV-Athleten kleiner aus. Die aktuelle Weltcup-Saison lief zudem noch für keinen DSV-Athleten sonderlich gut. Die Single-Mixed-Staffel ist somit heute ein guter Wettkampf, um der bestmöglichen Form für die Olympischen Spiele im Februar näher zu kommen.

Biathlon heute live, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker

Die Single-Mixed-Staffel in Oberhof könnt Ihr heute sowohl im Free-TV, als auch in diversen Livestreams, live und in voller Länge erleben.

Biathlon heute live, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

In der ARD seht Ihr das Rennen heute ab 14.40 live im Free-TV. Der Kommentator des Spektakels im Ersten ist heute Wilfried Hark.

Auf Eurosport seht Ihr die Single-Mixed-Staffel ebenfalls live im Free-TV. Beim dem Sportsender beginnt die Übertragung schon um 14.30 Uhr.

© getty Erik Lesser wurde vor gut zwei Wochen mit Janina Hettich bei der World Team Challenge in der Single-Mixed-Staffel Vierter.

Im Livestream könnt Ihr die heutige Single-Mixed-Staffel live und in voller Länge unter anderem bei DAZN sehen. DAZN ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen. Deshalb seht Ihr beim Streamingdienst die Übertragung von Eurosport, welche bei DAZN ebenfalls ab 14.30 Uhr gezeigt wird.

Um die Übertragung des Rennen bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst. Das schlägt mit monatlichen 14,99 Euro zu Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches 149,99 Euro kostet.

Die ARD bieten ebenfalls einen Livestream des Rennens an. Diesen könnt Ihr kostenlos in der ARD-Mediathek sehen. Die letzte Alternative bietet der Livestream von Eurosport. Den könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen.

Biathlon heute live, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Single-Mixed-Staffel, Biathlon

Single-Mixed-Staffel, Biathlon Datum: 8. Januar

8. Januar Startschuss: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Austragungsort: Oberhof

Oberhof Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Liveticker: SPOX

Biathlon heute live, Übertragung: Single-Mixed-Staffel in Oberhof im Liveticker

Die Single-Mixed-Staffel könnt Ihr heute ebenfalls im Liveticker von SPOX erleben, mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Biathlon: Die Termine in Oberhof in der Übersicht