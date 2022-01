Die Biathlon-EM im Bayerischen Wald geht heute mit zwei Staffel-Wettbewerben zu Ende. Wo Ihr diese Live im TV und im Livestream ansehen könnt, verraten wir euch hier.

Die Biathlon-EM live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Biathlon EM, Mixed Staffel und Single Mixed Staffel: Zeit, Ort, Datum

Bei der Biathlon-EM 2022 im Bayerischen Wald geht es am heutigen Sonntag, 30. Januar, letztmals um Medaillen. Am Abschlusstag stehen im Hohenzollern Skistadion am Arber die Mixed Staffel und die Single Mixed Staffel auf dem Programm.

Die Mixed Staffel beginnt um 10.30 Uhr, die Single Mixed Staffel um 13.30 Uhr.

Biathlon EM heute live, Übertragung: Mixed Staffel und Single Mixed Staffel im TV und Livestream

Eine der beiden Staffeln könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Eurosport zeigt ab 13.15 Uhr die EM-Entscheidung in der Single Mixed Staffel auf dem Kanal Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Mixed Staffel wird dagegen von Eurosport nicht live im Free-TV übertragen, dafür aber ab 10.20 Uhr im kostenpflichtigen Eurosport Player im Livestream. Im offiziellen Eurosport-Streamingkanal könnt Ihr selbstverständlich auch den Livestream zur Single Mixed Staffel abrufen. Die monatlichen Kosten für den Eurosport Player, den Ihr vor Abschluss eines Abos 30 Tage kostenlos testen könnt, betragen 5,99 Euro.

Die beiden TV-Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 sind auch in jeden DAZN-Abo enthalten. Aus diesem Grund ist es Kunden des Streamingdienstes heute möglich, sich die live auf Eurosport 1 übertragene Single Mixed Staffel ohne weitere anfallende Kosten anzusehen.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Hier könnt Ihr Euch ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) sichern. Ab 1. Februar gelten bei DAZN neue Abo-Preise. Alle Informationen dazu erhaltet Ihr HIER!

Weitere angebotene Sporthighlights im Livestream bei DAZN sind unter anderem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die großen US-Sportarten NBA und NFL und Boxen.

Biathlon EM: Das deutsche Aufgebot

Damen:

Juliane Frühwirt (SV Motor-Tambach Dietharz)

Janina Hettich (SC Schönwald e.V.)

Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Hanna Kebinger (SC Partenkirchen)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Marion Wiesensarter (SV Oberteisendorf e. V.)

Herren:

Matthias Dorfer (SV Marzoll)

Lucas Fratzscher (WSV Oberhof 05)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Simon Kaiser (WSV Oberhof 05)

Dominic Schmuck (SC Schleching)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Biathlon EM 2022: Termine