Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Weniger als zwei Wochen sind es noch, bis die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet werden. SPOX blickt auf die Biathlon-Wettkämpfe und liefert Infos zum Zeitplan, den Terminen, den Disziplinen sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen

Am vergangenen Wochenende endete in Antholz der letzte Biathlon-Weltcup vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking 2022. Im Fokus der Athletinnen und Athleten stehen seitdem die Winterspiele in der chinesischen Millionenstadt.

Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Biathlonwettkampf bei den Olympischen Spielen in Peking.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termin

Die Winterspiele werden am 4. Februar eröffnet, der Kampf um die Biathlon-Medaillen beginnt bereits einen Tag darauf im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu. Am Samstag, den 5. Februar, geht es mit der Mixed-Staffel los. Am 7. Februar steigt dann der erste Einzelbewerb (Damen). Die Herren sind einen Tag später an der Reihe. Für die Biathletinnen endet Olympia am 16. Februar mit dem Massenstart über 12,5 Kilometer, für die Herren gehen die Winterspiele einen Tag davor - ebenfalls mit einem Massenstart - zu Ende.

Tag Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf 2 Sa., 5. Februar 10:00 4 × 6 km Mixed-Staffel 4 Mo., 7. Februar 10:00 15 km Einzel Damen 5 Di., 8. Februar 09:30 20 km Einzel Herren 8 Fr., 11. Februar 10:00 7,5 km Sprint Damen 9 Sa., 12. Februar 10:00 10 km Sprint Herren 10 So., 13. Februar 10:00 10 km Verfolgung Damen 10 So., 13. Februar 11:45 12,5 km Verfolgung Herren 12 Di., 15. Februar 10:00 4 × 7,5 km Staffel Herren 13 Mi., 16. Februar 08:45 4 × 6 km Staffel Damen 15 Fr., 18. Februar 10:00 15 km Massenstart Herren 16 Sa., 19. Februar 10:00 12,5 km Massenstart Damen

© getty In Pyeongchang gewann die deutsche Herren-Staffel 2018 die Bronzemedaille. Wie weit schaffen es die Deutschen in Peking?

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Disziplinen

Im Vergleich zum Biathlon-Weltcup ändert sich bei den Disziplinen nicht viel. In den Disziplinen Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel und Mixed-Staffel werden Rennen bestritten. Lediglich die Single-Mixed-Staffel, die im Weltcup gefahren wird, ist nicht Teil des Olympia-Programms. Die Ergebnisse in Peking zählen zudem nicht zum Weltcup dazu.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung der Spiele in Peking betrifft, gibt es im Vergleich zu den Sommerspielen in Tokio ebenfalls keine großen Änderungen.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV

Auch bei den Winterspielen sind die ARD und das ZDF für die Übertragung im Free-TV zuständig. Auch dieses Mal wechseln sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender beim Übertragen ab. Das Erste ist an folgenden Tagen dran: 5., 8., 11., 13., 14., 16., 17. und 20. Februar. Das ZDF übernimmt den Rest.

Als dritter Free-TV-Anbieter ist auch Eurosport im Einsatz.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im Livestream

Darüber hinaus bieten alle drei Sender die Wettkämpfe auch im Livestream an. ARD und ZDF stellen dafür sechs parallel laufende Livestreams zur Verfügung. Bis zu 500 Stunden werden im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek angeboten. Das ZDF zeigt auf sportstudio.de, zdfheute.de und in der ZDF-Mediathek die Kämpfe um Edelmetall.

Auch Eurosport hat zu den Bewerben einen Livestream parat. Dieser ist im Eurosport-Player für 6,99 Euro je Monat abrufbar.

Solltet Ihr jedoch bereits ein DAZN-Abonnement besitzen, dann müsst Ihr für den Eurosport-Player nichts mehr draufzahlen. Der Grund dafür ist die Kooperation, die Eurosport und DAZN eingegangen sind. Daher laufen beide Eurosportkanäle, Eurosport 1 und Eurosport 2, 24 Stunden lang täglich bei DAZN.

Wer Sport mag, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst besitzt nämlich nicht nur Übertragungsrechte für Biathlonbewerbe, sondern auch für andere Sportarten wie Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Skispringen, Ski alpin Kampfsport, Wrestling und Rugby.

Auf all diese Sportarten könnt Ihr mit einem Abonnement zugreifen. Die Kosten dafür betragen pro Monat 14,99 Euro oder pro Jahr 149,99 Euro.

Biathlon: Das deutsche Olympia-Team